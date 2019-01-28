英研究預測台2019年GDP升2.1％　不動產租金將穩走緩升

▲CBRE認為台灣商用不動產租賃市場將穩走緩升。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

CBRE世邦魏理仕今日發佈「2019年大中華區不動產市場展望」，CBRE指出，到全球政治風險影響全球經濟波動、經濟成長速度放緩，加上中美貿易戰未解、中國經濟轉型誘發市場避險情緒高漲，投資人紛紛轉移投資策略，增加不動產部位的持分。此外，在經濟放緩的憂慮下，賣方採取較為彈性的價格態度，使得資產價格微幅下降，未來在穩健租賃需求支撐下租金可望微幅走揚，投資收益率將穩走緩升。

CBRE說，據英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）預測，在國內外需求穩定擴張的支撐下，2019年台灣GDP成長率將達2.1％。出口部分，由於全球經濟成長速度放緩，將使2019年出口總額成長趨緩，年增率預估為1.96％。

雖然美中貿易爭端產生的不確定性將阻礙全球經濟成長，進而抑制台灣出口需求，但是部分製造業者在短期內有望受益於美中貿易衝突帶來的轉單效益。

此外，台北市政府預計在信義基隆區推出兩筆大型開發案，可望吸引包括本土保險公司在內的多家業者投標。其中，世貿三館地上權招標案已受到投資人高度矚目，座落在信義基隆區核心地區，土地面積廣達4,860坪，考量市中心內可開發素地稀少以及辦公室市場需求強勁，預料將成為2019年指標性的投資案例。

展望未來，世邦魏理仕認為，台灣通貨膨脹溫和，經濟成長速度放緩，在目前低利環境延續的情況下，有利於本土企業購買自用型商用不動產。美中貿易衝突將持續衝擊全球經濟增長，並對台灣出口產生負面影響，越來越多在中國設廠生產的台灣製造業者，計劃將產線重新移回台灣，以避免節節升高的懲罰性關稅。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：「觀察2018下半年投資交易可以發現，越來越多賣方採取較為彈性的價格態度，使得資產價格微幅下降，而在穩健租賃需求支撐下租金微幅走揚，使投資收益率略有回升。

展望2019年，辦公室投資需求將由自用型買方主導，預估全年收益率可望上升微升至2.68%。此外，值得注意的是，受惠於政府加強對閒置工業土地的管理，以及美中貿易爭端引起的台商回流潮，預料短中期工業地產需求將持續看俏。」

▼商用不動產收益率走勢圖。（圖／世邦魏理仕研究部提供）