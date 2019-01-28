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台北租金年增率2.53％　商辦投資2019年強勢崛起？

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▲▼商辦,101大樓,南山大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

▲2018台北A辦年增率高達2.53％。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據CBRE世邦魏理仕調查台灣商辦市場，2018年台北A辦平均租金為新台幣2,705元／坪，年增率高達2.53％，是否代表2019年商辦租賃需求強勁？世邦魏理仕台灣顧問及交易部主管陳頌民表示，主因為新商辦落成拉高平均行情，加上北市優質商辦供給稀少，才會造成租金不斷上漲。

陳頌民指出，台北A辦租金不斷上漲，部分原因來自新大樓落成。他說，新的商辦租金水準高於市場平均行情；另一方面，面對租賃需求暢旺，信義基隆區的A辦房東對租金態度轉趨堅定，帶動2018年信義基隆區A辦平均租金年增2.56％，達到新台幣3,075元／坪。

信義基隆區A辦拉抬之下，整體平均租金也隨之上揚。陳頌民說，由於台北市中心優質商辦供給缺乏，使得少數租戶選擇遷往非核心地區，2019年非核心地區可望出現零星的租賃活動。

值得注意的是，在非核心地區內目前興建中的商辦大樓，已收到多組來自市中心租戶的詢問，顯示非核心地區實惠的租金水準，對租戶仍具相當吸引力。

展望今年商辦投資，他指出，隨著數個租戶陸續遷入2018年落成的新大樓，將帶動2019上半年淨去化量表現強勁；考量2019年未有新的A辦大樓完工，A辦平均空置率預料將在2019年底下降3.6個百分點，來到8.3％。

此外，企業對於辦公空間需求維持樂觀，可望為2019年辦公室市場帶來穩定的租賃活動。而國際共享辦公室業對於進軍台北市場的興趣高漲，預料將在2019年強勢崛起，成為新興的租賃需求主力。

▼2018年第四季A辦租金變化與租金成長率。（圖／世邦魏理仕研究部提供）

▲▼2018年第四季A辦租金變化與租金成長率。（圖／世邦魏理仕研究部提供）

關鍵字：商辦租賃辦公室CBRE世邦魏理仕陳頌民101南山租金

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