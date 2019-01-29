獨／Ruby遭坑求負責　約50歲業者竟回「媽媽在罵我了！晚安」

▲DJ Ruby裝修家裡，卻遇到施工不良又不負責的業者。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

知名電台DJ Ruby（盧春如）為愛女裝修兒童房，同時將客廳、主人房等一併整理，結果卻遇到不肖裝修業者。Ruby指控趙姓師傅，他以粗糙的施工品質就要交差，而且要求負責時，竟然回我「媽媽在罵我了晚安」。

Ruby說，去年底透過網路裝修社群，找上新店的趙姓師傅裝潢家裡，一開始趙師非常自信，一到Ruby家中開始指出家中裝潢的「諸多不是」，讓他覺得趙師非常專業，後來就放心交給他處理。

趙師一開始說「只需要搬出去4天」，所以Ruby就搬到哥哥家中，結果住了10天工程卻仍未完成，回到家中一看才發現小孩遊戲室牆面砌磚未到天花板、牆面油漆不平整、地板接縫不齊等問題。

「他告訴我只是尚未完工！」Ruby說趙師表示工程完成後，就會完全不同，後來也就交給他持續進行；在這兩個月的施工時間內，Ruby還被社區內善心人士告知，趙師好幾次都喝酒到晚上，甚至在Ruby家睡到天亮了才離開。

Ruby聽到後覺得很傻眼，回到家中一看，才發現整體工程仍是非常粗糙，向趙師詢問希望退款，趙師卻堅持不退；Ruby說，「錢早就匯給趙師，且還多加了2萬元，感謝趙師幫忙，想不到換來這樣的結果」結果就雙方就爭執了起來，最後趙師竟然回應「媽媽在罵我了晚安」結束該段對話。

▼Ruby控訴趙姓裝潢業者施工不良，求改善卻遭回「媽媽在罵我了晚安」。（圖／Ruby提供）

「難道台灣法律都在保護壞人？」Ruby事後在友人意見下決定自認倒楣，另找其他設計師處理善後，也不願再多做糾纏；但不希望別人再受到同樣傷害，決定找上住宅消保會創會理事長吳翃毅詢問相關資訊。

吳翃毅表示，無論是line對話中的鋁窗施作還是其他部分，消費者本就有權利要求改善；簽約雙方互留身分證影本以示負責，是屬於合法行為。另外，住宅消保會網站有公布已知的「不友善業者名單」，建議消費者在尋找業者時，也依此參考，避免未來裝修糾紛。

▼Ruby要求趙姓業者改善工程品質，業者卻要求追加工程款。（圖／Ruby提供）

▼業者堅持工程屬於未完工狀態。（圖／Ruby提供）

▼Ruby表示除約定工程款外，還有多給2萬元給師父表達感謝，業者不改善品質還追加工程款。（圖／Ruby提供）

▼要求對方給身分證字號，卻遭反嗆法院說、違法。（圖／Ruby提供）

▼Ruby提醒業者合約上本就該有身分證，還被反嗆不講道理。（圖／Ruby提供）

▼最後業者竟以「我媽媽在罵我了晚安」結束對話。（圖／Ruby提供）

►獨／Ruby為愛女裝修遭坑20.5萬元 挺身說「別再有人受騙了」！