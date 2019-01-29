ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

獨／Ruby為愛女裝修遭坑20.5萬元　挺身說「別再有人受騙了」！

ETtoday新聞雲

▲▼DJ Ruby,盧春如。（圖／記者陳韋帆攝）

▲DJ Ruby為愛女Tess裝潢房子，卻遇到裝潢糾紛。（圖／Ruby提供）

記者陳韋帆／台北報導

知名電台DJ Ruby（盧春如）以無厘頭、快節奏的說話風格深受聽眾喜愛，2015年生下混血女娃Tess後，僅偶爾上活動通告，全心以照顧小Tess為主；但今日特別接受記者專訪，爆料家中裝潢遇到「不肖廠商」，已付出的20萬5千元卻換來「歪牆」、「裂地」等粗糙裝潢，決定挺身而出，以自身受害經驗為例，並宣導裝潢安全概念，希望不要再有人受騙。

Ruby已經當了約3年全職媽媽，偶爾上上活動通告，也不時在臉書發文「放閃」，讓大家看看混血女娃Tess可愛模樣，相當享受母女時光；而去（107）年底RUBY因家中裝潢年久老舊，欲裝潢家中兒童房、客廳、主人房等區域，就發生了讓他難以接受的事情。

「趙師傅前後共收了20萬5千元，卻沒有做好裝潢！」RUBY控訴，找了一名新北市新店區光明街的趙姓師傅裝潢家裡，包含隔間、油漆、開窗等施工事項，RUBY表示，每次師傅提出付款，他都很乾脆的匯款給他，卻換來施工不良的結果。

由於已另找工班處理，RUBY提供當初施工不良的照片解釋，「牆壁蓋到一半」、「地板與牆壁水平線都歪七扭八」、「許多施工接接點都有縫隙」、「房門無法關閉」等，照片中的粗糙施工歷歷在目。

要求師傅改善工程品質或退款，但業者卻也不願理會，最後只好就此作罷，另找設計師，多花約十萬元做補救；「不追討賠償了，但我要挺身而出！」Ruby表示已不打算向對方追討賠償，但要站出來提醒消費者，不要再有人受騙。

住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，正常而言裝修遇到施工品質糙瑕疵重大，消費者可以主張拆除重新施做，但實際狀況卻常常是消費者已經給付工程款，不肖廠商收了錢就不願意改善甚至找不到人。

所以建議消費者裝修時要找合法登記的設計師，而且一定要簽定合約及確定工程項目、單位、數量清楚的報價單，還要和廠商約定好每一個階段請款時必需要完成的項目有那些，最好能申請住宅消保會的裝修信託來預防糾紛。

另外，消費者經常為了省設計費而直接找師傅，因沒有完整的設計圖更容易導致糾紛爭議，而且造成糾紛常會淪為「雇傭關係」，不但沒有省到錢反而又花更多錢，建議消費者還是找設計師比較能避免糾紛。

▼遊戲室門的軌道突出、牆面以及拉門都歪七扭八。（圖／Ruby提供）

▲Ruby控訴遭裝潢業者瑕疵連連。（圖／Ruby提供）

▼鋁門窗裝設後隙縫過大，僅以速力康補上，牆面也未重新漆平。（圖／Ruby提供）

▲Ruby控訴遭裝潢業者瑕疵連連。（圖／Ruby提供）

▼主人房木門鎖點凹凸不平，連門都無法關上。（圖／Ruby提供）

▲Ruby控訴遭裝潢業者瑕疵連連。（圖／Ruby提供）

▼開關製作粗糙。（圖／Ruby提供）

▲Ruby控訴遭裝潢業者瑕疵連連。（圖／Ruby提供）

▼油漆、牆面凹凸不平。（圖／Ruby提供）

▲Ruby控訴遭裝潢業者瑕疵連連。（圖／Ruby提供）

►獨／Ruby遭坑求負責　50歲業者竟回「媽媽在罵我了！晚安」

關鍵字：飛碟電台DJRuby盧春如住宅消保會吳翃毅裝潢裝修消費糾紛

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3870

獨／Ruby遭坑求負責　約50歲業者竟回「媽媽在罵我了！晚安」

知名電台DJ Ruby（盧春如）為愛女裝修兒童房，同時將客廳、主人房等一併整理，結果卻遇到不肖裝修業者。Ruby指控趙姓師傅，他以粗糙的施工品質就要交差，而且要求負責時，竟然回我「媽媽在罵我了晚安」。

1小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3868

高雄房產就像魚翅　章定煊：背後就是生態浩劫！

高雄市長韓國瑜「拚經濟」政策導向一出，各類招商、投資等都紛紛熱絡了起來，而房產業者也開始南向，並以台北、台中房價比較，告訴購屋者「相當便宜」！房價真的便宜嗎？景文科技大學財務金融系副教授章定煊感嘆，台..

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3737

對岸一級城市商辦空置率　CBRE：將突破20％

中國大陸經濟下行壓力和國際貿易不確定性持續，科技發展、消費升級、區域經濟和擴大開放政策將為商用不動產市場帶來新契機。世邦魏理仕預計，中國主要城市辦公室需求增長將放緩，核心區域韌性顯現，科技發展、靈活辦..

1月28日 11:45

//cdn2.ettoday.net/images/3867

台北租金年增率2.53％　商辦投資2019年強勢崛起？

根據CBRE世邦魏理仕調查台灣商辦市場，2018年台北A辦平均租金為新台幣2,705元／坪，年增率高達2.53％，是否代表2019年商辦租賃需求強勁？世邦魏理仕台灣顧問及交易部主管陳頌民表示，主因為新..

1月28日 11:22

//cdn2.ettoday.net/images/3867

英研究預測台2019年GDP升2.1％　不動產租金將穩走緩升

CBRE世邦魏理仕今日發佈「2019年大中華區不動產市場展望」，CBRE指出，到全球政治風險影響全球經濟波動、經濟成長速度放緩，加上中美貿易戰未解、中國經濟轉型誘發市場避險情緒高漲，投資人紛紛轉移投資..

1月28日 10:58

//cdn2.ettoday.net/images/3867

新北稽查春節「工地安全」62件　威脅安全將勒令停工

農曆春節將屆，爲保障連假期間建築工地安全，新北市政府工務局與勞工局實施「建築工地安全防護聯合稽查」。工務局表示，目前聯合勞動檢查處已完成全市62處工地稽查，運用APP等專業應用程式，隨時掌握工地資訊，..

1月28日 09:28

//cdn2.ettoday.net/images/3856

找韓國瑜聊天開直播　商總400家業主一起拚經濟！

高雄市長韓國瑜提出「愛情摩天輪」產業鏈一詞後，引起業界關注。全國商業總會表示，許多企業對於南進高雄投資躍躍欲試，特在今（26）日率領商總理監事與旗下120多種產業，共400多家業主，舉辦「愛鄉愛土、拚..

1月26日 09:00

//cdn2.ettoday.net/images/3862

金門第一間adidas開幕　入駐台開金雞母「風獅爺商店街」

金門終於有adidas了！由台開（2841）集團所投資的「風獅爺商店街」，今（25）日開了金門地區第一家adidas系列產品專賣店，而引進的就是在台成立已38年「摩曼頓」，目前全台共有240家分店。

1月25日 18:34

//cdn2.ettoday.net/images/3553

林口社宅900戶推「共住」　郭紀子：青銀共居能一舉兩得

林口世大運社會住宅去年2,500戶出租時，造成當地熱烈搶租，然而搶租後卻留下許多3房型產品，至今仍有餘屋，營建署長吳欣修表示，將大力推動「共住模式」解決餘屋。社團法人台灣物業管理學會副秘書長郭紀子表示..

1月25日 17:50

//cdn2.ettoday.net/images/3861

10月交易量、房價皆漲　北市房市已回溫？

根據台北市地政局資料，最近一期（107年10月）實價登錄交易件數1,143件，較9月增幅12.94％，交易總金額270.57億元，較9月增幅3.61％；住宅價格指數109.75，較9月上漲0.50％。..

1月25日 16:45

相關新聞

獨／Ruby裝潢遭坑　業者推出「媽媽」擋！

過年開車出遊　7張神卡大比拼

年關近帶動消費熱潮　四大貸款餘額續飆新高

領到了嗎？上班族年終平均4.2萬入袋

新婚、懷孕租屋補貼　1,554戶受惠

讀者迴響

熱門新聞

章定煊：房產投資背後是生態浩劫..

萬群廣告尾牙　賴坤成：2019..

獨／Ruby為愛女裝修遊戲室　..

獨／Ruby裝潢遭坑　業者推出..

2018買賣移轉27.8萬棟　..

一張圖秒懂　房屋不同坐向有什麼..

命理界阿湯哥　傳授3大招財法

對岸一級城市商辦　空置率將破2..

專家提醒　買房這9家建商要注意

開璽敦南PLUS　25-31坪..

最新新聞更多

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

入主竹北興時代！每坪2字頭

深V水岸第一排　網美秘境景觀宅

別讓貧窮限制想像！林口A7自住..

房產投資高手任達華來台　分享檳..

允將大心 千萬元買東區3房加..

南港輪胎世界明珠開發案都審過關..

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公..

2018家戶購屋比緩增　土地熱..

瞄準南向投資潮　東森聚焦東協工..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366