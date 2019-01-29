獨／Ruby為愛女裝修遭坑20.5萬元　挺身說「別再有人受騙了」！

▲DJ Ruby為愛女Tess裝潢房子，卻遇到裝潢糾紛。（圖／Ruby提供）

記者陳韋帆／台北報導

知名電台DJ Ruby（盧春如）以無厘頭、快節奏的說話風格深受聽眾喜愛，2015年生下混血女娃Tess後，僅偶爾上活動通告，全心以照顧小Tess為主；但今日特別接受記者專訪，爆料家中裝潢遇到「不肖廠商」，已付出的20萬5千元卻換來「歪牆」、「裂地」等粗糙裝潢，決定挺身而出，以自身受害經驗為例，並宣導裝潢安全概念，希望不要再有人受騙。

Ruby已經當了約3年全職媽媽，偶爾上上活動通告，也不時在臉書發文「放閃」，讓大家看看混血女娃Tess可愛模樣，相當享受母女時光；而去（107）年底RUBY因家中裝潢年久老舊，欲裝潢家中兒童房、客廳、主人房等區域，就發生了讓他難以接受的事情。

「趙師傅前後共收了20萬5千元，卻沒有做好裝潢！」RUBY控訴，找了一名新北市新店區光明街的趙姓師傅裝潢家裡，包含隔間、油漆、開窗等施工事項，RUBY表示，每次師傅提出付款，他都很乾脆的匯款給他，卻換來施工不良的結果。

由於已另找工班處理，RUBY提供當初施工不良的照片解釋，「牆壁蓋到一半」、「地板與牆壁水平線都歪七扭八」、「許多施工接接點都有縫隙」、「房門無法關閉」等，照片中的粗糙施工歷歷在目。

要求師傅改善工程品質或退款，但業者卻也不願理會，最後只好就此作罷，另找設計師，多花約十萬元做補救；「不追討賠償了，但我要挺身而出！」Ruby表示已不打算向對方追討賠償，但要站出來提醒消費者，不要再有人受騙。

住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，正常而言裝修遇到施工品質糙瑕疵重大，消費者可以主張拆除重新施做，但實際狀況卻常常是消費者已經給付工程款，不肖廠商收了錢就不願意改善甚至找不到人。

所以建議消費者裝修時要找合法登記的設計師，而且一定要簽定合約及確定工程項目、單位、數量清楚的報價單，還要和廠商約定好每一個階段請款時必需要完成的項目有那些，最好能申請住宅消保會的裝修信託來預防糾紛。

另外，消費者經常為了省設計費而直接找師傅，因沒有完整的設計圖更容易導致糾紛爭議，而且造成糾紛常會淪為「雇傭關係」，不但沒有省到錢反而又花更多錢，建議消費者還是找設計師比較能避免糾紛。

▼遊戲室門的軌道突出、牆面以及拉門都歪七扭八。（圖／Ruby提供）

▼鋁門窗裝設後隙縫過大，僅以速力康補上，牆面也未重新漆平。（圖／Ruby提供）

▼主人房木門鎖點凹凸不平，連門都無法關上。（圖／Ruby提供）

▼開關製作粗糙。（圖／Ruby提供）

▼油漆、牆面凹凸不平。（圖／Ruby提供）

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