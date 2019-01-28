高雄房產就像魚翅　章定煊：背後就是生態浩劫！

▲房產學者將高雄房市比喻為魚翅，反觀背後就是生態浩劫。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／高雄報導

高雄市長韓國瑜「拚經濟」政策導向一出，各類招商、投資等都紛紛熱絡了起來，而房產業者也開始南向，並以台北、台中房價比較，告訴購屋者「相當便宜」！房價真的便宜嗎？景文科技大學財務金融系副教授章定煊感嘆，台灣曾幾何時，值得投資的「好東西」只剩下房地產。這樣的好東西，真的是該引入大量的外資投資嗎？

章定煊將房地產比喻為魚翅，他說，「這樣的好東西就跟魚翅一樣」。魚翅背後是海洋生物的浩劫；而台灣的這些好東西，也是無殼蝸牛的掙扎與血淚。連習近平都說「房子是用來住的，不是用來炒的」，我們還要歡迎陸資大量進駐嗎？

很多人以為高雄的房價與台北低很多，沒有居住問題。那是因為所得房價比的統計中是沒有控制住宅品質的問題。在2005年的時候，高雄的可能成交價是不到11萬，首購族在改制前的高雄市比較邊陲的地帶，如前鎮前金，還是找得到坪數六十幾坪連棟透天。

2010年，推案重心就已經移動到鳳山，而且只能買到電梯的產品，至於美術館區與農16的產品早不是首購族所能負荷；到了2018Q3，不但可能成交價來到19.5萬，而且推案重心到了橋頭、楠梓、甚至於仁武。

也就是這十年多來，高雄首購族離高雄市中心越來越遠，坪數越來越小，從有天有地透天住到電梯鴿子籠。不但是單價漲了一倍，居住品質包含區位、類型、坪數，也是節節下降。他補充，這樣的情況在台南也同樣的發生中。

章定煊最後表示，魚翅這樣的好東西，就讓它留在魚的身上吧；住宅這樣的好東西，就留給真正有居住需求的台灣百姓吧。