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北市最親民房價20區　地政局：最低每坪38萬起

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▲▼北市房價最低區域。（圖／擷取自google map）

▲北市地政局公布北市房價最低區域。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

台北市地政局今（30）日公布2018年全年房價以及熱門路段TOP40「2017 VS 2018」比較表。地政局表示，全市共有11個50萬以下區域，而熱門路段TOP40可以讓市民輕鬆了解近2年變化。

地政局表示，北市新成屋及中古屋買賣單價相對親民未達50萬元／坪的熱門交易路段共有11個，其中新成屋有2個，分別為中央北路四段（42萬元／坪）及環河南路一段（48萬元／坪）。

另外，低於單價50萬／坪的熱門區段，中古屋部分共有9個，前3名分別為康樂街（38萬元／坪）、溫泉路（38萬元／坪）及福興路（39萬元／坪）。分析前開路段共同特色，多距市中心較遠，然生活機能或環境尚佳，故仍受購屋者青睞。

為方便市民比較買租熱門路段近2年分布及變化，地政局特別製作臺北市熱門路段TOP40「2017 VS 2018」比較表，讓近2年熱門路段變動一目了然；經綜合比較發現2018年新成屋熱門路段中，共有25個路段為新進榜，變動比例高；中古屋及出租屋熱門路段變動相對穩定，2018年均有33個路段連2年上榜，新進榜路段只有7個。

▼臺北市熱門路段TOP40「2017 VS 2018」比較表。（圖／地政局提供）

▲▼北市房價最低區域。（圖／地政局提供）

另外，租金部分，今年出租屋熱門路段統計，租金單價最高前2名，每坪均突破2,000元，分別為信義路五段（2,081元／坪）及瑞安街（2,016元／坪）；租金單價相對親民的熱門路段皆位於內湖區，分別為民權東路六段（1,140元／坪）、內湖路一段（1,249元／坪）及瑞光路（1,277元／坪）。　

地政局表示，想要了解更多詳情還可以上「臺北市熱門路段房價&租金索驥」網站，以大富翁桌遊型式，輕鬆讀懂北市房價及租金行情，並以臺北找房SOP的概念將買租交易流程、應注意事項等交易相關資訊。

從「找房起跑」開始了解買房、租房如何評估，並依需求分流，選擇買房版可透過「交易安全」、「稅賦試算」、「買賣登記」等ICON，選擇租房版則進入「租房安全」、「消費爭議」、「糾紛調處」等ICON，完全攻略租買問題，內容豐富實用。

關鍵字：北市房價租金買屋購屋地政局

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