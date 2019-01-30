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新北汐止、淡水房價曾大漲約4成　地政局：跌幅也最大！

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▲▼淡水,新北,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲地政局統計，淡水為新北近年跌幅最多的區域。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市政府地政局公布最新一季住宅價格指數，此次地政局不再以行政區域分別，以「地理位置、房價水準」重新定位。地政局表示，此次統計以「地理位置相連、房價水準相近」之單一或複數行政區，目前共編有板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹林三峽鶯歌、汐止及淡水共8種次分區住宅價格指數。

地政局表示，自101年8月以來，漲幅最多為汐止及淡水，高峰期約出現在103年第3、4季，累計漲幅分別為42.4％及36.39％，惟因上漲幅度較大，不景氣時價格下修幅度也較各次分區明顯，從高峰期至相對低檔106年上半年，汐止累計跌幅為13.4％，淡水則為17.75％。

此外，樹林三峽鶯歌自101年8月至今持續呈現平穩緩漲趨勢，累計漲幅為39.1％，分析原因與近年商業進駐、捷運三鶯線、三鶯國民運動中心、三鶯二橋、三鶯大橋改建等重大建設有關。

另以最新一期107年9月觀察，各次分區與上月相較皆呈現5％以內的漲幅，若與去年同月相較，僅有新店微幅下跌0.78％，其餘次分區多呈現4％以內的漲幅。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，新北幅員廣大，房產基期也相對較低，時間拉長漲跌幅更為明顯；綜觀近年漲幅較大的區域，多有房價較低、新案多、生活消費壓力輕的優勢，吸引願意用時間取代房價成本的自用通勤族進場。不過若是區域案量太大，起漲時間較早，在潮水退去後，許多區域仍有房價修正的可能性。

關鍵字：房價淡水汐止買屋購屋新北市地政局住商徐佳馨

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