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士林紙業大樓成旅館　「漫步1948」奪北市老屋新生金獎

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▲▼2018老屋新生大獎。（圖／北市更新處提供）

▲2018老屋新生大獎金獎由士林紙業改建的旅社奪下。（圖／北市更新處提供）

記者陳韋帆／台北報導

臺北市都市更新處主辦的第18屆台北老屋新生大獎，搶在過年前於1月29日舉辦頒獎典禮，一共頒出5大獎項：住宅類銀獎「士林王宅 Residence Wang」、非住宅類金獎「漫步1948」、銀獎「豐仁藥局」、銅獎「鳳嬌催化室 Fenko Catalysis Chamber」，及網路票選人氣獎得主「京之最日式餐廳」。頒獎典禮現場，更邀請上一屆老屋新生金獎得主新富町文化市場洪主任宜玲擔任本屆銀獎頒獎人，象徵老屋新生大獎精神的世代傳承，持續綿延。

老屋新生委員會表示，本次得獎作品種類多元，正好顯示了臺北的老屋新生浪潮趨向成熟，非住宅類早已百花齊放，不同型態的空間將老屋轉化成一種新的生活態度，比如鄰近臺北車站的「漫步1948」，由一位曾來台就學的香港青年與台、日團隊合作，選在後車頭的前士林紙業大樓，便是為了留下老屋風華，提供有文化、有品質的青年旅社，不僅作為認識臺北的窗口，也以旅人作為出發點規劃配套服務，翻轉青年旅舍便宜且不要求品質的的既定印象。

經營40餘年的「豐仁藥局」第二代堅守藥劑師使命，採取輕巧的整建手段將過往冰冷的藥局意象，變成一個溫暖的社區空間；「鳳嬌催化室」延續樹火紀念紙博物館推廣紙文化的精神、傳承家族的製紙產業，重新打造原來作為紙鋪的空間，讓老屋的紅磚牆與具有實驗性的紙材相互輝映。

而一枝獨秀的住宅類銀獎作品「士林王宅」則是透過整建維護的方式，輔以設計的巧思，在有限的硬體條件下，創造出自己想要的、更有品質的生活環境，恰好為住宅整建維護做出一個優良示範；社區空間類雖未有作品獲獎，仍給予長期參與社區空間營造的夥伴給予高度肯定，期望臺北的老屋新生能夠成為老舊社區再生的契機。

都更處表示，臺北仍然有相當多的老舊住宅亟待更新，然而都市更新並不只有重建一途，因此長年推動老屋新生大獎，為的就是鼓勵市民以整建維護的方式參與都市更新，用創新的技術和手法保留老屋的故事、為老屋和城市注入新的生命力。

第18屆台北老屋新生大獎，更是為了強調居住與街區空間的關係，首度以「住宅類」、「非住宅類」及「社區空間（包含開放空間）類」分類設獎，並冠名「台北」二字，突顯臺北新舊共榮的城市意象，希望民眾未來看到老屋新生，就會想到臺北。

▼銀獎豐仁藥局。（圖／北市更新處提供）

▲▼2018老屋新生大獎。（圖／北市更新處提供）

▼銅獎「鳳嬌催化室 Fenko Catalysis Chamber」。（圖／北市更新處提供）

▲▼2018老屋新生大獎。（圖／北市更新處提供）

▼2018台北老屋新生大獎住宅類銀獎-士林王宅 Residence Wang。（圖／北市更新處提供）

▲▼2018老屋新生大獎。（圖／北市更新處提供）

▼網路人氣獎-京之最餐廳。（圖／北市更新處提供）

▲▼2018台北老屋新生大獎網路人氣獎-京之最餐廳。（圖／北市更新處提供）

關鍵字：士林紙業老屋新生旅館旅社台北市更新處都發局漫步1948豐仁藥局鳳嬌催化室京之最日式餐廳

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