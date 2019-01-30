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新成屋房價漲幅2.44％　新北地王卻不升反跌！

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▲▼板橋,房市,江翠重劃區。（圖／記者陳韋帆攝）

▲新北地政局統計，板南線房價呈現緩跌態勢。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市公布最新一季房價統計，其中針對新成屋指數、捷運沿線部分，可發現近一年新成屋房價有微幅上漲趨勢。地政局統計，107年第3季價格指數較第2季上漲2.44％，且北大特區房市熱絡，已有小幅上漲趨勢，但新北市地王區段，板南線沿線房價卻仍持續下跌、呈現緩跌態勢。

地政局表示，新成屋指數統計範圍為屋齡1至5年之住宅案件，自101年第3季以來，最高點出現在104年第1季，累計漲幅為22.37％，近期低點出現在106年第3季，跌幅為8.07％。107年第3季價格指數為101.71，較上季上漲2.44％，較去年同季上漲4.13％，近1年略有回穩跡象。


整體開發區指數平穩 北大特區持續熱絡。地政局分析，考量近年新北市新興開發區，常為民眾購屋選擇區域，針對「已開發完成、市場交易成熟」之整體開發區單獨編製指數，目前包含臺北大學特定區、淡海新市鎮及林口新市鎮。

其中淡海新市鎮自103年第2季最高點至近期低點106年第2季共下跌18.42％，分析原因，主要受到近年房市趨於保守，淡海新市鎮供給量體較大，區位及聯外條件較差，因此跌幅明顯。

此外，臺北大學特定區自101年第3季自107年第3季，累計漲幅為34.79％，與次分區指數之樹林三峽鶯歌走勢相近，顯示區域價格有所支撐。3個整體開發區107年第3季指數與前季相較約上漲1％，以長期趨勢之年線觀察，淡海新市鎮及新口新市鎮近年持穩，臺北大學特定區則呈現小幅上漲。


捷運沿線指數平穩 板南線（板橋段）呈現下跌走勢。地政局指出，捷運沿線指數統計範圍包含新北市境內各捷運線捷運站出口週邊一定距離，共編有板南線（板橋段）、板南線（土城段）、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線共7種捷運沿線指數。

自101年第3季以來，漲幅最多的淡水線及板南線（土城段），高峰期約在104年第2、3季，漲幅分別為29.47％及27.56％。另板南線（板橋段）自103年第3季高峰後一路呈現緩跌趨勢，自107年第3季累計跌幅為12.49％，分析原因，主要受到近年市場趨於保守、買方觀望態度，及江翠北側重劃區新建案比價效應影響下，鄰近地區房價下修較明顯。

各捷運沿線以最新107年第3季與前季相比漲跌互見，約介於-2.56％至2.39％間。以長期趨勢之年線觀察，板南線（板橋段）仍呈現微幅下跌，其餘各線維持平穩。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，板南線近年漲幅大，但在房價修正，加上江翠重劃區低價推案量大，在比價效應影響下影響區域房價拉距；而北大特區由於新案多、房價低，近年規劃也越趨完善，吸引許多小家庭與退休族前往購屋，所以才會產生同樣在新北市，卻是表現兩樣情的狀況。

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