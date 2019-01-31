買房選「攔腰煞」俗1成　國產署標售17戶破億豪宅

▲國產署將標售位於市民大道的明日博17戶豪宅。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

台北市市民大道豪宅「明日博」公開標售，根據國產署公告，此次標售數量共17戶、每戶總價都破億元。該大樓有分面臨高架橋、北科大校園兩方向門戶，開標底價卻僅便宜2％，是否將影響投標結果？大家房屋企研室主任郎美囡表示，低樓層空間可能要有較大的議價空間，才會容易脫手。

明日博位於市民大道、建國北路口，共有A、B、C三棟，其中A棟辦公室同時面臨建國北路高架橋以及市民大道高架道路，B、C北側，也有面市民大道高架橋的情況。

曾有風水學家指出，因緊鄰高架橋，是風水學中的「攔腰煞」，科學解釋就是有噪音、空汙的問題。郎美囡表示，事實上大部分的買方對於房屋鄰近高架橋所在意的點，未必是風水。

他說，景觀、噪音及空氣品質，才是真正影響價格的原因；不過也有例外，她舉例，知名豪宅宏盛帝寶也有鄰高架的狀況，因此許多民眾對於風水上的考量未必在意，若真的會介意風水上的問題，一般來說完全不會考慮這樣的房子。

此次國產署標售明日博的17戶，是台鐵參與都更的分回戶，將於3月7日公開標售，樓層有8、9、10、11、18樓；但根據公開底價，同樓層拆算單坪價差並不大，以8樓面高價單坪119.6萬元而言，相較面北科大每坪122萬僅差2.4萬元。

郎美囡分析，以明日博的狀況而言，面高架的房屋價格，通常會低於沒有面的房屋，每坪5～10萬元，另外，樓層越高，在景觀上受到的影響越小，因此價差也會縮小。

就買方的角度，8樓以下受到高架影響較大，故在價格上也會有比較大的落差，就目前市場觀察，該案的地理位置屬於交通便利度高者，但也容易有噪音跟空氣問題，所以低樓層要有大幅的議價空間，才能吸引買方入手。

根據實價登錄，明日博平均交易單價平均約在130萬元上下，郎美囡指出，國產署此次標售底價和市場行情相差不大，標況除了反應豪宅市場回溫情形，也可作為高架橋影響房價觀察指標。