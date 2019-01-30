直擊北市第一凶宅　「錦新大樓」驚見百人牌位

記者陳韋帆／台北報導

錦新大樓再1996年因為餐廳火警，之後又陸續跳樓、情侶殉情等社會事件傳出，統計33年共死了24個人，赫然成為「北市第一凶宅」，而本刊記者進入大樓，竟直擊百餘人牌位，嚇得攝影記者連忙倒退兩步，但根據實價登錄，但每年交易卻都維持在10多筆以上，2014年更高達24筆。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，對於投資客而言，凶宅也無妨，隔成分租套房後租金報報酬率高，這也是該棟大樓交易熱絡的原因。

▲ 錦新大樓內部樓梯。（圖／記者徐斌慎攝）

根據實價登錄，錦新大樓房價約落在37、38萬，過去還曾有成交單價高達64萬紀錄，比當地行情高出約2成。為何許多人敢買「第一凶宅」？徐佳馨分析，該棟大樓幾乎都在滿租的狀態，而且倘若隔成分租套房，又可以大幅提升投報率，也是當初成交價創新高的原因。

鼎鼎大名的「錦新大樓」，斑駁的外觀卻少有人知道內部情況，攝影記者進入拍攝，赫然拍攝到近百座神主牌位，頂樓加蓋處還有土地公廟與千手觀音，相傳就是為了鎮壓而建。

▲▼錦新大樓6樓簾子拉開是近百個的牌位。（圖／吳立言攝）

相傳該區就曾有菜鳥警員與女鬼相談的故事，一名剛調到中山分局的警員，因不想在宿舍與同仁共住，尋得租金最便宜的「錦新大樓」，提前到該大樓後，與一名妙齡女子相遇「聊了半小時」，結果房東出現叫了警員後，一回頭該女子就消失。

房東狐疑的問是警員在與誰交談，在警員形容長相、外觀後，房東鐵青的告知員警，該名女子是他的前房客；但兩個月前，因為男友騙她去做酒店小姐，就已經自殺離世。

錦新大樓從實價登錄以來，約有96筆，近一年正常成交單價在31～41萬，由於價格便宜加上供給量不少，詢問度頗高。諸多刑案甚至傳出靈異事件，為何交易還如此熱絡？2012年實價登錄實施以來，共96筆交易紀錄，近1年正常成交單價31~41萬元，不少人買來改裝出租。

▲錦新大樓盛名在外，近年交易卻仍然熱絡。（圖／記者邱顯燁攝）

徐佳馨說，其實對於投資客而言，凶宅也無妨；由於近年北市房價高漲，錦新大樓因租金相對其他區域較低，多年來都是在滿租的狀態，而且隔成分租套房後租金報報酬率高，這也是該棟大樓交易熱絡的原因。