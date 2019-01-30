ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

直擊北市第一凶宅　「錦新大樓」驚見百人牌位

ETtoday新聞雲

記者陳韋帆／台北報導

錦新大樓再1996年因為餐廳火警，之後又陸續跳樓、情侶殉情等社會事件傳出，統計33年共死了24個人，赫然成為「北市第一凶宅」，而本刊記者進入大樓，竟直擊百餘人牌位，嚇得攝影記者連忙倒退兩步，但根據實價登錄，但每年交易卻都維持在10多筆以上，2014年更高達24筆。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，對於投資客而言，凶宅也無妨，隔成分租套房後租金報報酬率高，這也是該棟大樓交易熱絡的原因。

▲▼錦新大樓內部。（圖／記者徐斌慎攝）

▲ 錦新大樓內部樓梯。（圖／記者徐斌慎攝）

根據實價登錄，錦新大樓房價約落在37、38萬，過去還曾有成交單價高達64萬紀錄，比當地行情高出約2成。為何許多人敢買「第一凶宅」？徐佳馨分析，該棟大樓幾乎都在滿租的狀態，而且倘若隔成分租套房，又可以大幅提升投報率，也是當初成交價創新高的原因。

鼎鼎大名的「錦新大樓」，斑駁的外觀卻少有人知道內部情況，攝影記者進入拍攝，赫然拍攝到近百座神主牌位，頂樓加蓋處還有土地公廟與千手觀音，相傳就是為了鎮壓而建。

▲▼錦新大樓6F。（圖／吳立言攝）

▲▼錦新大樓6樓簾子拉開是近百個的牌位。（圖／吳立言攝）

▲▼錦新大樓6F。（圖／吳立言攝）

相傳該區就曾有菜鳥警員與女鬼相談的故事，一名剛調到中山分局的警員，因不想在宿舍與同仁共住，尋得租金最便宜的「錦新大樓」，提前到該大樓後，與一名妙齡女子相遇「聊了半小時」，結果房東出現叫了警員後，一回頭該女子就消失。

房東狐疑的問是警員在與誰交談，在警員形容長相、外觀後，房東鐵青的告知員警，該名女子是他的前房客；但兩個月前，因為男友騙她去做酒店小姐，就已經自殺離世。

錦新大樓從實價登錄以來，約有96筆，近一年正常成交單價在31～41萬，由於價格便宜加上供給量不少，詢問度頗高。諸多刑案甚至傳出靈異事件，為何交易還如此熱絡？2012年實價登錄實施以來，共96筆交易紀錄，近1年正常成交單價31~41萬元，不少人買來改裝出租。

▲▼錦新大樓。（圖／記者邱顯燁攝）

▲錦新大樓盛名在外，近年交易卻仍然熱絡。（圖／記者邱顯燁攝）

徐佳馨說，其實對於投資客而言，凶宅也無妨；由於近年北市房價高漲，錦新大樓因租金相對其他區域較低，多年來都是在滿租的狀態，而且隔成分租套房後租金報報酬率高，這也是該棟大樓交易熱絡的原因。

關鍵字：凶宅錦新大樓員警鬼故事住商徐佳馨投資客購屋中古屋鬼屋法拍

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3873

士林紙業大樓成旅館　「漫步1948」奪北市老屋新生金獎

臺北市都市更新處主辦的第18屆台北老屋新生大獎，搶在過年前於1月29日舉辦頒獎典禮，一共頒出5大獎項：住宅類銀獎「士林王宅 Residence Wang」、非住宅類金獎「漫步1948」、銀獎「豐仁藥局..

3小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3873

新成屋房價漲幅2.44％　新北地王卻不升反跌！

新北市公布最新一季房價統計，其中針對新成屋指數、捷運沿線部分，可發現近一年新成屋房價有微幅上漲趨勢。地政局統計，107年第3季價格指數較第2季上漲2.44％，且北大特區房市熱絡，已有小幅上漲趨勢，但新..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3858

新北汐止、淡水房價曾大漲約4成　地政局：跌幅也最大！

新北市政府地政局公布最新一季住宅價格指數，此次地政局不再以行政區域分別，以「地理位置、房價水準」重新定位。地政局表示，此次統計以「地理位置相連、房價水準相近」之單一或複數行政區，目前共編有板橋土城、中..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3872

北市最親民房價20區　地政局：最低每坪38萬起

台北市地政局今（30）日公布2018年全年房價以及熱門路段TOP40「2017 VS 2018」比較表。地政局表示，全市共有20個50萬以下區域，而熱門路段TOP40可以讓市民輕鬆了解近2年變化。

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3872

豬年玩「大富翁」看房價、租金　北市府推新春桌

年節將至，台北市政府地政局推出2018年新春桌遊，只要從玩「大富翁」桌遊就可以了解2018年北市各區房價、租金變化；地政局表示，過去三年推出相同型態桌遊，反應都相當熱烈，此次更整理出買賣、租賃交易前4..

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3870

獨／Ruby遭坑求負責　約50歲業者竟回「媽媽在罵我了！晚安」

知名電台DJ Ruby（盧春如）為愛女裝修兒童房，同時將客廳、主人房等一併整理，結果卻遇到不肖裝修業者。Ruby指控趙姓師傅，他以粗糙的施工品質就要交差，而且要求負責時，竟然回我「媽媽在罵我了晚安」。

1月29日 12:39

//cdn2.ettoday.net/images/3868

高雄房產就像魚翅　章定煊：背後就是生態浩劫！

高雄市長韓國瑜「拚經濟」政策導向一出，各類招商、投資等都紛紛熱絡了起來，而房產業者也開始南向，並以台北、台中房價比較，告訴購屋者「相當便宜」！房價真的便宜嗎？景文科技大學財務金融系副教授章定煊感嘆，台..

1月28日 16:56

//cdn2.ettoday.net/images/3737

對岸一級城市商辦空置率　CBRE：將突破20％

中國大陸經濟下行壓力和國際貿易不確定性持續，科技發展、消費升級、區域經濟和擴大開放政策將為商用不動產市場帶來新契機。世邦魏理仕預計，中國主要城市辦公室需求增長將放緩，核心區域韌性顯現，科技發展、靈活辦..

1月28日 11:45

//cdn2.ettoday.net/images/3867

台北租金年增率2.53％　商辦投資2019年強勢崛起？

根據CBRE世邦魏理仕調查台灣商辦市場，2018年台北A辦平均租金為新台幣2,705元／坪，年增率高達2.53％，是否代表2019年商辦租賃需求強勁？世邦魏理仕台灣顧問及交易部主管陳頌民表示，主因為新..

1月28日 11:22

//cdn2.ettoday.net/images/3867

英研究預測台2019年GDP升2.1％　不動產租金將穩走緩升

CBRE世邦魏理仕今日發佈「2019年大中華區不動產市場展望」，CBRE指出，到全球政治風險影響全球經濟波動、經濟成長速度放緩，加上中美貿易戰未解、中國經濟轉型誘發市場避險情緒高漲，投資人紛紛轉移投資..

1月28日 10:58

相關新聞

新北房價波動　房仲：如潮起潮落！

北市最親民房價20區　最低每坪38萬起

北市第一凶宅年年有10餘人搶買

台北市第一凶宅錦新大樓　驚見百人神主牌

徐國勇慰問　肯定南檢聚眾執勤員警辛勞

讀者迴響

熱門新聞

獨／Ruby裝潢遭坑　業者推出..

獨／Ruby為愛女裝修遊戲室　..

北市最親民房價20區　最低每坪..

搬家三大重點：價格、前後注意事..

命理界阿湯哥　傳授3大招財法

新北房價波動　房仲：如潮起潮落..

「隱苑」順利完銷　太平洋代銷再..

寒流來囉！　溫暖、安全都要兼顧..

一張圖秒懂　房屋不同坐向有什麼..

章定煊：房產投資背後是生態浩劫..

最新新聞更多

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

入主竹北興時代！每坪2字頭

深V水岸第一排　網美秘境景觀宅

別讓貧窮限制想像！林口A7自住..

房產投資高手任達華來台　分享檳..

允將大心 千萬元買東區3房加..

南港輪胎世界明珠開發案都審過關..

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公..

2018家戶購屋比緩增　土地熱..

瞄準南向投資潮　東森聚焦東協工..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366