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全台1年法拍8件　韓風能抗飯店寒風？

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▲▼高雄,85大樓,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲近一年飯店法拍頻傳，甚至連高雄地標85大樓內的飯店都難逃一劫。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／綜合報導

全台灣自2017年至今，共法拍了8個飯店。寬頻房訊發言人徐華辰表示，近年陸客大幅減少，導致去年許多飯店經營困難，即使韓國瑜捲起一片「拚經濟」熱潮，但能延燒多久仍有待觀察。

根據寬頻房訊統計，全台近一年多來共有8間飯店遭到法拍，首先是2017年10月嘉義的「夏禾國際行」到今年1、2月的高雄「85大樓君鴻酒店」以及「皇家尊龍大酒店」；8間遭法拍飯店遍布嘉義、台中、台東、高雄、南投、屏東，集中於中南部區域。

徐華辰說，自從陸客減少後，飯店、觀光不景氣，許多飯店入不敷出，最終走上被法院拍賣一途；但即使被法拍了，也常常要等到3拍以上才有人願意接手。

其實拍賣是否脫標，拍賣價格以外，產品屬性也很重要。徐華辰指出，飯店屬於特殊資產，就如同高爾夫球場。往往願意承接的都是同業或特定投資人，且飯店除了區位、規模以外，內部裝潢、設備、動產等，也常影響價位。

自高雄市長韓國瑜上任後，中南部似乎颳起了一陣觀光風潮，是否能支撐觀光、飯店業？徐華辰表示，觀察現況高雄市區內的飯店已有起色，但對於其他區域似乎還沒有顯著影響，而韓流是否能持續延燒甚至擴及其他縣市，仍還有待觀察。

農曆年過後還是會有飯店持續被法拍。徐華辰分析，對於中南部中小型的飯店，相較集團資金較沒有那麼雄厚，也少了一些餐飲、團客或其他收入支撐；即使韓流真能帶起觀光人潮回流，也並非一時半刻可以達成，所以推估豬年仍會有飯店將被法拍。

關鍵字：飯店觀光法拍寬頻房訊徐華辰韓流韓國瑜高雄85大樓夏禾君鴻皇家尊龍

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