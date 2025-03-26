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樓下住戶要施工！他上夜班「白天無法睡」　過來人曝解法：超好用

▲▼ 房子,大樓,社區。（示意圖／Pixabay）

▲原PO的樓下住戶最近要施工。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果住家附近甚至樓上、樓下正好在施工，多少會被噪音影響，近日有網友發文透露，他們家樓下要內部裝修一個月，施工時間是上午9時至下午5時，然而，他因為上夜班，所以等於整個月都不能好好休息了！貼文曝光後，引發網友討論，還有過來人熱心給建議。

有網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，他住在9樓，最近8樓則正好要施工。從他貼出的公告可見，上方寫著「本社區8樓預計114年3月24日至4月24日內部裝修（星期六、日不施工），施工時間為09:00至17:00，中午休息1小時，如有造成不便，敬請見諒」。

原PO透露，因為他目前暫時是上夜班，因此施工時間就剛好和他的休息時間撞上了，「要昏倒，一直都要聽電鑽聲」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO貼出公告。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「人家是配合大多數人」、「你只能到別的地方補眠了」、「放心啦！不會每天都在打牆壁啦」、「是很無奈，可是住大樓就是這樣」、「我隔壁拆房子，五樓拆到平，更吵」、「可以體會你的無奈，但也沒辦法，按規定時間施工」。

也有網友表示，「有時候我也必須上夜班，這種痛苦我也體會過，只能希望施工快一點結束，不然也無法解決」、「你狀況跟我們很一樣耶，8樓施工吵9樓，老公上夜班也是被吵到不能睡，重點是他們施工半年」。還有網友則建議，「欸我建議你，AirPods Pro開降噪戴著睡覺，親身測試，很好用」、「耳塞+耳機超好用」、「戴耳塞吧，或是朋友家借住」、「可能要出去住宿了」。

關鍵字：大樓施工爆怨公社

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