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淡海輕軌房價最高漲2成　成為新春看屋大熱門？

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▲淡海輕軌,輕軌,捷運,新北捷運,淡水,列車,進出站,列車運行,軌道。（圖／記者謝婷婷攝）

▲淡海輕軌綠山線沿線房價全部上漲。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據內政部實價登錄資料，新北市淡水綠山線各站周邊，近二年房價全線都有漲幅，其中漲幅最大的是淡江大學站，年增21.2％，其次是連接捷運淡水信義線的紅樹林站，年增10.2％，至於淡海新市鎮內平均房價最高的是淡水行政中心站，每坪約21.7萬。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，淡海輕軌的通車讓淡海新市鎮獲得紓解，也成為春節看屋熱門地點之一。

淡海輕軌一直都是淡水的熱門建設議題，郎美囡說，自從動工後對當地的不動產交易量有顯著的影響，尤其淡海新市鎮平均房價在雙北屬於低價位，建案房屋的選擇性多，吸引許多首購族在此購屋，讓淡水區的交易量一直維持在新北市的前段班，在生活機能逐漸到位後，房價也逐漸走穩，加上輕軌通車效益，價格的支撐性將更穩健。

軌道經濟奏效，淡海新市鎮再下一城

住商不動產淡水中山店店長盧進和指出，淡海新市鎮在輕軌通車後，可以解決區域交通不方便的問題，V6與V7受惠於生活機能，價格最高，約在22～30萬之間，也是目前指名度最高的站體，在未來發展性來說，現在房價稍低的V10與V11，因為位於中心商業區，影城和商場即將進駐，日後是新市鎮的核心區，前景看好，而之後加上淡江大橋已經簽約,淡海新市鎮正在蓄勢待發。

可轉乘捷運紅線的紅樹林站及淡江大學站是價格成長最多的，郎美囡指出，紅樹林站周邊房屋在房市修正時房價有下修過，其價格雖然比淡水高，但是位於淡水信義線上，離市區較近，加上屋主、建商先前有感讓利，這兩年交易量有增加，也讓價格回穩。而淡江大學站因為有廣大的學生族群，出租效果佳，近兩年都是以公寓產品為交易大宗，因此平均價格較低，但漲幅高。

房市回溫，機能稱霸

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，今年雙北交易量顯著提升，九合一大選後態勢底定，也讓購屋人心中更為踏實，觀望的買氣可釋出，不過當選人的政見還需要時間來實現，現階段的購屋人仍以看得到的機能為優先，房價也較穩固。

▼淡海輕軌綠山線周邊房價（萬／坪）。（製圖／記者陳韋帆）

▲▼淡海輕軌綠山線周邊房價。（製圖／記者陳韋帆）

資料來源：內政部實價登錄、住商機構企劃研究室整理）

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