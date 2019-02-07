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房價友善　北桃園成移居聖地

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▲南崁西沿岸生活環境佳。（圖／ETtoday資料照）

▲南崁西沿岸生活環境佳。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

自2012年起，桃園人口已連續六年為淨移入，雙北市的移居人口占了大宗，主要原因來自通勤距離及房價均屬合理，特別2014年桃園升格直轄市後，生育、托嬰等社會福利大為增加，且本身即具備成熟的就業市場，進一步磁吸青壯人口前來定居。

雖前有藝文特區、後有經國重劃區崛起，但南崁仍扮演北客移居大桃園的首善之區，奉化路的下南崁、中山路的上南崁近年發展都已臻飽和，而房價走勢也稱穩定，現階段新案價格水位大致落在每坪26~32萬元，相較前些年的多頭行情，整體波動相對有限。

另一方面，隨著人口持續移入，除了台茂購物中心，包括Costco、特力家居等大型量販店及賣場接連進駐，由南崁交流道、中正路延伸到南崁路，串連出生活機能齊備的帶狀商圈，同時南崁因緊鄰桃園機場以及長榮總部設址，機師、空服員、地勤等航空業員工居住比例甚高，加上南下移居的台北客，高素質的人口組成，使得學區風評都屬北桃園前段，光明國小、南崁國小等明星國小更是年年搶破頭。

▲南崁溪自行車步道。（圖／ETtoday資料照）

▲南崁溪自行車步道。（圖／ETtoday資料照）

富比士地產王執行長陳高超表示，南崁先天地點佳，坐擁中山高系統，往北可進入台北市，往南則與中正藝文特區相鄰，上南崁早期因中悦機構推案規模大，同時緊鄰五酒桶山、羊稠坑步道，取勝於靜謐的居住環境，而下南崁則近交流道、南崁溪、特力廣場等條件，著重在生活機能便利，新案銷況始終保持相當穩定。

上南崁詢問度熱烈的新案，由東驊機構所投資興建的「想建築」系列作品「東驊雲想」稱得上區域指標，該案基地緊鄰營盤生態環保公園，附近尚有南崁完全中學、五酒桶山及羊稠坑步道，戶數總計163戶，周邊居住環境及質感佳，而社區附近即是頂好量販店，住戶平日採買相當便利，如果需要其他商業機能，可選擇南崁路商圈或者驅車前往台茂購物中心或COSTCO，車程都可控制在5分鐘內，產品規劃25~36坪、2及2+1房單位，總價區間600~900萬元(不含車位)，因總價帶適中，在銷售上佔有優勢。

桃園老牌建商宜誠機構所推出的「一極」，主推42~62坪換屋格局，規劃地上20樓地標建築，並擁有完整南崁溪河濱公園景觀，該案基地2124坪，地點剛好介於中正路進入下南崁地區的交會，且全棟採「萬型雙柱SRC工法」，在既有的鋼筋水泥內再包覆中鋼鋼材的十字型鋼骨，加強結構抗震能力，無論地段、品牌和產品定位，均是近期下南崁的指標大案。

相較南崁地區，桃園近年房市唯中正藝文特區馬首是瞻，像是經國路、莊敬路等一環區段無不以其為訴求主軸，特區內住宅多規劃高樓層、大坪數，客層大多鎖定層峰人士，反之，周邊則多為自住導向，強調鄰特區的保值與機能環境，而近年推案多集中於此，現有土地庫存不多，開發已接近飽和。



現階段特區周邊新成屋房價，大約在每坪28~30萬元，即便如此，上述價格對照北二都相同生活環境與機能區域的房價，依舊堪稱友善；位於經國路家樂福對面的「經國翫」，地點緊鄰新埔國小和南崁溪自行車步道，生活機能完善是該案基本面優勢，除了前述的家樂福經國店，距離藝文特區僅450公尺，附近尚有南平傳統市場可利用，規劃23~48坪、2~4房單位。

距離中正藝文特區5分鐘車程的大有特區，屬於早期桃園優質住宅的代表區段，因擁有虎頭山公園、新光三越等條件，加上軍公教人員所組成居民結構，因此被在地人稱為「桃園小天母」，學區完整也是優點之一，本區有小森林幼稚園、快樂國小、大有國小、大有國中及桃園高中，另有榮總、銀行、郵局及大小商家林立，生活機能極度便利。
值得一提的，市政府近年投入近億經費打造虎頭山公園，設置多項完善的休閒設施，包括兒童遊戲區、經國梅園、楓香林野餐區、觀景台和六條主題賞景、登山步道，並以基地本身豐富生態自然資源，營造森林環境教室，闢建以自然觀察、自然閱讀為主題的虎頭山樹屋群，已是桃園地區最重要的休憩綠地。

即將進入成屋階段的「合雄Apple」，地點位於大有路與民富13街交會口，規劃20~48坪、2~4房，其中20坪的2房單位已售罄，現主力銷售格局轉為30~48坪的3~4房，總計127戶(含5間店面)，量體規模適中也足以支撐社區營運，公設項目包含迎賓大廳、中庭花園、閱覽室、健身房、親子遊戲區等。

關鍵字：房產買屋北桃園南崁

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