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40年老字號永福樓熄燈　徐佳馨嘆「說永遠太遙遠」

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▲永福樓。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台北老字號餐廳永福樓傳出2月24日即將熄燈。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳韋帆／台北報導

台北老字號餐廳「永福樓」在農曆年前驚傳熄燈，外界盛傳「租金太高」導致營運困難，但從事房仲業多年的徐佳馨卻認為，租金只是其中一個理由。徐佳馨分析，消費習慣改變、百貨商場插旗、經營成本增加，才能更完整的解析「永福樓」為何歇業。

徐佳馨說，過年前，經營超過40年的老店永福樓宣布熄燈，對外說法是租金太高，造成營運困難，不得已只有告別市場，下台一鞠躬。

永福樓會吸引那麼多討論，不只是歷史悠久，更是因為這家店位於東區最醒目的位置，堪稱地標之一，東區店租壓垮房客不是新鮮事，老店也告辭很難讓人不聯想，號稱第一商圈的東區，真的不大行了？

他指出，房租只是一個理由，更直接的原因共有三個；

其一，消費習慣的改變，少子與單身當道，人少加上西化飲食，讓中式餐廳經營特別辛苦，又碰上海外知名餐飲推陳出新，老店自然不如新品牌受矚目。

其二，百貨商場的插旗。餐飲低消費、高滿足和快集客的特色，成為百貨商場招商的主要對象，百貨商場具有磁吸效應，單打獨鬥的業者，除非實力堅強，或是另有妙方，多數會敗下陣來。

其三，經營成本增加，無論是房租，或是原物料，以及之前吵翻天的「一例一休」，都會讓店家在經營成本上增加，許多店家索性不幹。

單店的離去固然讓人感嘆，但他認為，長期下來商圈的凋零，更令人心驚。過去曾經寂寞過的天母與西門，在眾志成城下，重新回到消費者的「選單」之中。

徐佳馨說，對東區房東而言，不缺錢固然可以任性，商圈蕭條、租金下滑也會影響資產價值，如何在百貨夾擊、商圈移轉的兩大壓力下，賦予東區一個新定位，讓消費者回到一個「有FU」的東區，或許是最該思考的事情。

對愛吃老味道的人來說，這些年說掰掰的老餐廳還不只一間，在中山堂附近的上海隆記菜館，說是老房子要參與都更，就謝謝老客戶的愛護，還有更早之前，因房東漲租得被迫歇業的西門町門卡迪咖啡等等，記憶猶新卻也無限感傷。

外界在看待這些知名店家退場，不脫就是兩個原因解釋，一是景氣差，二是房租貴，可是冷靜想想，這麼簡化的推敲，似乎也不足以充分解釋這一切。在筆者看來，景氣固然不佳，卻也講了十幾二十年；房租節節高升，也不是新聞。與其在熄燈之前說遺憾，不如平常多去光顧，對於這些老店的老闆們，才是最大的寬慰。

最後她感嘆，這瞬息萬變的世道，說永遠太遙遠，更何況要求永遠福氣綿綿呢？

關鍵字：永福樓熄燈餐廳東區住商徐佳馨房仲店面租金房東天母西門町

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