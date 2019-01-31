房東不降租　原來還有這層關係在

▲東區商圈沒落加上租金壓力 40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

記者張瑞傑／台北報導

近日傳出即將熄燈的「永福樓」因不敵高房租，據調查該建築1~3樓除了永福樓外，還有1樓原「 SASA 」以及葡吉小廚，都屬同一位東區知名的林姓店東，總面積達400餘坪、希望出租的總租金約500萬元。不過專家分析，像這種大面積的店面，原房東不太可能自己面對多家房客，多可能委託給一位2房東、再由2 房東進行分租，因此在多層關係下，降價相對顯得不容易。

相同的案例，就例如位處敦化南路一段、忠孝東路四段的忠孝敦化商圈，日前就傳出由店東整批租給京東物流，京東物流再分租給王品集團旗下三個品牌的案例。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨表示，此次「永福樓」所屬的林姓店東，就是東區赫赫有名的大地主林姓家族；該家族擁有的大面積店面多在30年前、甚至更早就取得，不缺資金是不降價的原因之一。「再者，店東不太可能自己一一尋找房客，因此都是委託商仲、房仲尋找願意一次承租的二房東，二房東再自己分租出去。」她分析，在多層結構下加上商圈不景氣，除非原房東認清商圈沒落、願意調降租金，否則在換血過程中店面空置3個月置半年以上將可能是常態。

徐佳馨直言， 東區近期給人3個感覺，包括百貨、地下街崛起，不少商家轉進，1樓以上店面租高，不再像過去搶手；其次是餐飲型態改變，店家拼翻桌率、需要的營業面積變小；最後是薪資不漲、年金改革，過去退休族群減少消費所致。她建議房東必須思考商圈整合、舉辦活動來活化商圈，適時調降租金，才不會持續沒落。

另外「永福樓」此次傳出歇業，也有消息指出老闆年事已高，加上二代無意接班，早就萌生「做多久算多久」念頭，加上商圈沒落、便順勢關門大吉，不盡然與店租過高有關。



