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竹苗2大重劃區　高CP值小宅賣翻

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財經中心／綜合報導

近十年來，竹苗地區房市客層幾乎都瞄準竹科（包括新竹科學園區及竹南科學園區）的所謂「科技新貴」，也似乎只有這些月入四、五十K以上的高薪族群，才負擔得起近年來營建業者所推出的千萬以上豪宅。

▲竹科悅楊。（圖／ETtoday資料照）

▲竹科悅楊。（圖／ETtoday資料照）
然而，整體而言，由於新竹科學園區最近幾年的營運並非十分亮眼，科技人的購買力跟著下滑，竹苗地區許多千萬以上的建案去化趨緩，建商為求突破困境，相繼推出小坪數、低總價產品以瞄準首購族群，而這類產品果然受到不少中高收入的科技人，以及一般雙薪年輕族群的青睞。

房地產業者指出，新竹房市吹起小宅風，近來甚至有不少原本已訂購 3房的園區客戶，因工作穩定而有落地生根的打算，卻又放心不下故鄉的父母，於是又加購了2房的產品當做孝親房，一方面是投資，另一方面，繼能與家中長輩保有一點點距離，卻又能享受自由自在的隱私空間。

以 座落於新竹市東區慈濟路與埔頂二路口，由興富發建設機構投資興建的「竹科悅揚」為例，產品規劃24、38坪的2、3房，為地上24層、地下4層的地標建築，總戶數974戶，2房售價含車位7百萬出頭，3房含車位1100萬元內，而這樣的價位，是關埔重劃區內從來不曾出現過的產品。

現場資深專案宋子顥表示，「竹科悅揚」目前3房只剩個位數，2房也僅剩80多戶，主要特色是地段好、總價低。社區位於關埔重劃區核心，周邊有便捷路網，跨過光復路陸橋，三、五分鐘進入竹科上班， 經由慈雲路、公道五，五至八分鐘進入中山高、68東西向快速道路。

另一個優勢則是重劃區內的森林小學一關埔國小正在大興土木，即將招生，距離社區約僅五百公尺，加上重劃區的生活機能日趨成熟，除近在咫尺的大型商場COSTCO外，社區二樓與目前的接待中心，未來更將興建千坪大賣場與商場，預計在三、五年後，光埔重劃區將成一個自給自足的獨立商圈。

▲唐寧1號。（圖／ETtoday資料照）

▲唐寧1號。（圖／ETtoday資料照）


除了竹科周邊，小宅風也吹向緊鄰竹南科學園區的建案「唐寧1號」。該案位於面大埔重劃區最寬敞的幹道科專七路與大埔十街轉角，居重劃區中心點的位置，基地1700坪，已完工半年，為2房30坪、3房39坪的均質住家，且戶戶有車位與陽台，而這類坪數、總價適中，規劃實惠的產品，尤其深受務實園區客的青睞。

業者指出 ， 「唐寧1號」距離竹南科學園區步行十分鐘就到，部分客戶就是來自群創、晶元電子。而 大埔的房價約僅新竹、竹北的2/3，以「唐寧1號」而言，30坪的2房含車位總價650萬左右，即使是在竹科上班，在輕微塞車的情況下，都可在半個小時內到達。

關鍵字：房產小宅竹苗購屋

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