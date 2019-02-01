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韓流燒起高雄房市　移轉棟數3,519棟創3年新高

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▲▼高雄,房市,85大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

▲韓國瑜第一張不動產移轉棟數成績單創三年新高。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／高雄報導

韓國瑜上任高雄市長2個月，高雄市地政局首次公布1月建物買賣移轉棟數，創下3,519棟成績，除了是韓國瑜上任後第一張房市成績單外，也創下3年以來最高的一次。住商機構高屏澎區協理林祺博提醒，看似一片熱絡的房市交易，其實賣家心態也隨之拉高，買賣雙方的磨合期也逐漸拉長當中。

9合1選戰過後，現任市長韓國瑜在107年12月25日上任，之後由於「拚經濟」、「愛情產業鏈」等話題，引起業界一片看好，紛紛表示要到高雄投資，而地政局首次公布高雄1月買賣移轉棟數，也相當於是韓國瑜上任後第一張房市成績單。

根據高雄市地政局資料顯示，今年1月全市買賣移轉棟數共3,519棟，較去年12月上升27.4％，也較107年同期上升13.2％，創下104年12月至今移轉量最高紀錄。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，高雄市在9合1選戰落幕後，不動產詢問度確實有大幅增加，從商用不動產延燒到住宅都有明顯提升；韓國瑜喊出的「拚經濟」政策導向，從企業到民眾似乎都充滿著期待，房市熱度也不斷升溫。

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，高雄的房價相較北部低，不少北部置產、投資買方來到高雄，熱度升溫之後，也影響了在地客買氣態度，整體買氣都隨之熱絡起來。

不過這樣的現象也並非只有正面影響，部分賣家看到房市升溫之後，開始提高姿態，導致部分買賣磨合期變長，未來變化是好是壞，仍有待觀察。

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