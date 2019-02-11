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春節賞屋衝業績　鄉林成交22戶大賺4.5億

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▲▼鄉林,山海匯,實品屋,樣品屋。（圖／記者陳韋帆攝）

▲鄉林建設春節連假創下4.5億元銷售業績。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

農曆春節連假9日，許多賞屋族群，趁著休假賞屋，根據鄉林建設（5531）統計，鄉林建設在台北淡水紅樹林的「鄉林山海滙」，新莊副都心的「鄉林淳真」與台中的鄉林天韻三個建案，就共有134組客人，成交22戶，共帶進4.5億元業績。

春節天氣暖和，加上台商回台過年人氣旺，帶動賞屋人潮，鄉林建設副總方偉民指出，回老家過年的人，幾乎在初四就陸續回到台中，準備回到工作崗位，加上天氣溫暖，不少人選擇賞屋當走春。

在台中新案「鄉林天韻」接待中心，又以周六與周日兩天的賞屋人數較多，其中不乏新婚夫妻與中科白領新貴族，在大年初三開春至初六，4天總共來客68組，成交12戶，總金額為1.3億元。

除了年節假期賞屋人潮出現之外，鄉林天韻在農曆年前的一個月，就開始接受預約蓄客，就已經有超過300組客人預約賞屋，並有近百組客人搶先下訂預約，接待中心準備在農曆年後，開始聯絡這些預約客人回接待中心，再進一步洽談細節後，即可簽約，並享有早鳥優惠方案。

至於台北，鄉林副總林昌智說，新莊副都心的預售建案「鄉林淳真」，4天來共有30組客人，成交4戶，帶入1.2億元業績，客人以回鄉台商為主。淡水紅樹林的半山豪宅「鄉林山海滙」，在過年這4天賞屋客共來了36組，其中有6組成交，帶入約2億元的業績。

林昌智分析，36組客人中，新客與回籠各半，而新客又以回台過年的台商居多，有些是舊客人介紹的，他們因為過年回台灣停留時間不多，加上山海滙是新成屋，台商老闆看喜歡後，就會當場決定購屋，讓在台灣的家人也能輕鬆享有一個度假豪宅。

關鍵字：鄉林建設山海匯天韻淳真豪宅紅樹林副都心春節賞屋

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