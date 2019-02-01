五股、新莊房市升溫？　新北移轉量增幅6.2％

▲1月份移轉棟數新莊區為新北最高。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市政府地政局發布最新一季房市交易移轉棟數，根據資料顯示108年1月交易棟數共4,872棟，與去年12月相比，上升了284棟，增幅高達6.2％。大家房屋企畫研究室主任郎美囡指出，此次移轉量上升雖然部分原因為中古屋交易些許回溫，但許多競爭力較差的房子，價格仍有修正空間。



地政局統計，108年1月房市交易移轉棟數共計4,872棟，較107年12月增加284棟，增加幅度6.2%；其中交易移轉棟數以新莊區、板橋區及五股區增加最多。

新莊區與107年12月相較分別增加132棟、板橋區上升130棟，五股區則成長71棟；地政局分析，此次三區移轉棟數增加原因，新莊、板橋兩區主要是受副都心、頭前及埔墘重劃區，部分建案新成屋有大批移轉交屋潮；此外，中古市場部分也有些許回溫，挹注了該月交易量。

五股區部分，主要受成泰路商圈附近新建案，有大批交屋潮所致。另外，以交易案件量來看，新北市108年1月交易件數為5282件，較107年12月增加170件，增加幅度3.3%。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，新莊板橋與五股量增，主要多受惠於交屋移轉，雖然中古房市有些許回溫，但綜看2018年全年成交量並不多，此次也沒有明顯波動。

此外，目前有許多屋齡高、地段差、管理較弱等，競爭力較差的產品，賣家價格仍未即時反應市場行情進行修正，買賣雙方認知仍有差異，房價意仍有修正空間。