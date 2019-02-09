社宅達2.8萬戶過好年　營建署：60萬人受惠

▲營建署表示已有60萬民眾受惠社宅，圖片為林口世大運社會住宅抽籤現場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳韋帆／台北報導

內政部營建署與各地方政府合作推動社會住宅，目前興辦成效已達2.8萬戶，預估可協助8.4萬人減輕居住負擔；預期113年達成興辦20萬戶社會住宅，將有60萬民眾受惠。在協助民眾減經居住負擔的同時，也能創造就業機會及經濟產值，帶動整體經濟發展，讓幼童快樂成長、青年安心打拼、長者放心安養。

社會住宅好處多，助您成家添好孕

營建署表示，社會住宅租金實惠、生活機能完善，同時還會搭配幼兒園、日照中心等社會福利服務，已成為許多青年族群居住的首選。分析「臺北市興隆1區社會住宅」的住戶資料，2年內有13對佳偶於設籍後結婚，結婚率為全國的1.6倍；承租戶於設籍後共出生20個小寶寶，出生率為全國的1.8倍。這個結果也顯示出社會住力宅能讓年輕家庭居住安定，促進結婚率、生育率提升。

中央地方齊打拼，社會住宅動起來

營建署指出，直接興建部分，第1階段目標至109年預計興辦4萬戶；第2階段目標110年至113年預定興辦8萬戶。目前各直轄市、縣（市）政府提報105至109年計畫推動133案45,519戶，加計105年以前已完工出租（既有戶數）7,079戶，合計52,598戶。目前興建中、已完工及既有戶數，合計達25,424戶，分別位於臺北市、新北市、桃園市、臺中市、高雄市、新竹市、嘉義市及臺東縣。

中央盤點第二階段社會住宅用地 223公頃已預備

營建署表示，為協助各縣市政府籌備第2階段8萬戶的社會住宅用地，經召開多次會議研商，已協調各國公營事業、國防部及財政部全力協助盤點適宜興建社宅之土地，目前評估適宜供興辦社會住宅用地（包含都市更新等活化方案），全國合計162處，面積223公頃。

編製社會住宅作業參考手冊，促進社會住宅品質之提升

為引導社會住宅主辦單位辦理社會住宅之規劃設計、興建與營運管理各階段之作業品質提升，營建署特委託台灣物業管理學會編製「社會住宅規劃設計興建及營運管理作業」參考手冊，作為各級政府相關承辦人員及業界相關從業人員之參考，以促進社會住宅品質之提升。該參考手冊劃分三篇：第一篇政策與規劃，其內容包含政策內涵、興辦事業計畫、補助作業及招標作業；第二篇設計與營建，其內容包含設計管理及營建管理；第三篇營運與物管，其內容包含營運管理及物業管理。該手冊將於近期完成驗收後，函送各縣市政府及相關業界公會參考。

包租代管好康多，房東房客煩惱少

營建署提及，為積極鼓勵民眾釋出民間住宅，加入包租代管轉化為社會住宅，106年社會住宅包租代管試辦計畫，政府祭出多項補助及獎勵措施，包含補助房東修繕費、包租方案居家安全保險費、房客租金補助、協助代墊租金、獎勵業者服務費用及享有賦稅減免等優惠項目。六都自107年1月開辦以來，截至107年12月14日止，媒合戶數已超過2,600戶，等同創造了8個中型規模住宅社區，將使租屋族群能有更安穩的居住環境。

開拓公私協力契機，提升包租代管量能

營建署表示，未來社會住宅包租代管，將採雙軌制執行，除由六都擴及至14縣市共同辦理外，將配合租賃住宅市場發展及管理條例107年6月27日施行，導入國家住宅及都市更新中心與租賃住宅服務業合作力量，全面提升包租代管媒合量能，盼藉此擴大社會住宅供給，減輕地方政府興辦社會住宅負擔，並健全住宅租賃市場與產業的發展。

跨界合作有意思，社會住宅進行式

營建署強調，將持續與各地方政府、國公營事業、國防部、財政部、經濟部、衛生福利部及原住民族委員會合作推動社會住宅，引入更完善的社會福利服務及多元入住方案，打造高品質無障礙的社會住宅，並促進社會住宅與當地社區的融合，使社會住宅能成為住戶滿意，鄰居歡迎的優質社區，讓國人都能住得好、住得起、住得精彩。

▼107年12月社會住宅執行情形統計表。（資料提供／營建署 製圖／陳韋帆）