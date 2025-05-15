史上最曲折台北市都更！　還扯出槍擊案　

▲正義國宅號稱「史上最難搞都更案」，也因為中間牽扯龐大利益，讓整合建商龍麟建設董事長葉松年曾背上殺人罪名。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近日網紅開箱有「鑽石塔」之稱的豪宅「台北之星Diamond Towers」，屋主Ryan大方介紹150坪、總價4億元的豪宅內部設計，Ryan身世也被起底，就是「台北之星」整合建商龍聯機構創辦人葉松年兒子、龍聯副董葉誠勳，由於Ryan及妻子Elin是藝人王陽明、許瑋甯、楊丞琳等人密友，鑽石塔因而星光熠熠。不過，在北台灣的都更史上，這棟鑽石塔可說過程曲折，不但耗上26年整合，甚至連葉松年也曾因此背上殺人罪名。

「回首20餘年，沒有一天有把握推動該案。」葉松年2020年建案上樑典禮回首都更過程，滿是辛酸，而他這麼多年來，最不願提的就是2009年發生轟動全台的街頭槍殺事件。

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「台北之星」前身為正義國宅，位於忠孝東路三段，捷運忠孝復興站旁，1987年完工，不過屋齡尚未滿10年，就被發現氯離子含量超標、水泥剝落。1995年，時任台北市議員的秦儷舫質疑是海砂屋，當時便已有建商進場談合建，葉松年也是此時經朋友介紹，接手原本宏國建設副董林鴻道主導的合建案，包含宏國陸續買進的8戶，當時整合比例只有2成。直到1999年發生921大地震，正義國宅被判定為危樓，才促使當地居民加速討論改建。

由於正義國宅位在東區黃金地段，潛在開發利益驚人，加上產權複雜，國有土地、私有建物，改建成「台北之星」前的175戶，有不少已被轉售多手，屋主非原眷戶，擁有地上權的住戶須向政府購買土地才能擁有完整產權，沒錢買地的住戶背後則有多股勢力介入，每戶搬遷補償費甚至喊價到數千萬元，想藉機進場海撈的投資客不在少數。

▲正義國宅都更史最早可從1995年說起，因出現疑似海砂屋、混凝土剝落、鋼筋裸露情形，時任市議員秦儷舫偕同學者專家前往會勘。

葉松年曾回憶，釘子戶和拒遷戶此起彼落，還有投資客趁機收購，再把產權過戶給60個人一起持分；也有原1樓住戶24坪開價1.3億元，某房產界知名人士介入收購店面，再狠狠喊價3.3億元、每坪高達1,375萬元。

隨整合進度拖越久，合建成本及收購價越加往上跳升，葉松年自己就燒了數十億元，就連買下龍麟約55%股權的富邦金控董事長蔡明忠也燒掉近十億。

這樁史上「含金量最高」都更案，在2009年2月間因當時住戶代表王克強在街頭被槍殺，轟動全台。當時，檢方指控是葉松年教唆外甥沈宗基行凶，並依殺人罪嫌起訴兩人。

檢察官起訴時指出，王克強因熟稔法規，擅於交涉，葉松年陸續支付2億多元給王後，王卻遲遲無法與國宅住戶簽約，於是一再發函給王施壓；龍麟公司因這起改建案投入17億，財力吃緊，不耐本案延宕，葉因此涉嫌教唆。

不過當時葉松年也向媒體喊冤，認為雙方已簽約合作，懷疑是王和朋友合夥投資，拿了2億元現金後，可能是分錢不公遭人報復，或者是黑道覬覦鉅款惹來殺機。由於此案一直找不到直接證據，葉松年一審到三審都獲判無罪，迄今槍擊案幕後教唆者、行凶者是誰，仍無答案。

一位建築同業向CTWANT記者透露，當時市場傳聞，王為釘子戶，向龍麟獅子大開口，要比別人貴2~3倍的條件，龍麟最終也同意了這筆交易，不過王拿了錢卻反手再把另外2個釘子戶買下來，「地主貪心貪到最後連命都沒了！」

▲正義國宅都更案花了26年，中間歷經宏國、富邦等集團參與整合，最終在三圓王光祥（左）的加入後，與葉松年（右）兩人攜手完成改建。

槍殺案後，富邦蔡家打算退出，因葉松年無財力買回，遂找上三圓建設王光祥接手龍麟股權，加上後來軍方釋地，整起合建案才有了轉機。

「台北之星」2017年動工，由龍麟建設擔任實施者（三圓建設持股55%，葉松年持股45%），三圓建設以38%的合建分成比率參與合建，龍麟建設分回62%，規劃3棟、共155戶建築，於2022年完工。產權分配上，龍麟分回產權多集中在1~5樓商場，現已租給新光三越百貨，三圓則分回多集中在樓上住宅。

三圓分回戶交由海悅代銷，該案於2023年11月正式公開，每坪開價230~290萬元，坪數規劃150、300坪，以150坪配3車位來看，總價約4億元上下。葉松年雖是整合最大推手，但大功告成進入推案銷售之際，卻相當低調。

▲「台北之星」位於市中心黃金地段上，市場預估高樓層有望超越「信義聯勤」最高成交單價299.9萬元紀錄，超越北市所有豪宅站上每坪300萬元以上大關。

該案公開時，代銷業者就曾透露，「龍麟建設葉松年、三圓建設王光祥，兩大家族都自己住在裡面，這就是最好的品質保證。」如今開箱影片曝光，屋主Ryan遭起底，影片下方留言又順道銷售地主戶物件，證實建商家族坐鎮自家豪宅，也讓外界見證這座「史上最牛都更案」華麗轉身「鑽石塔」的傳奇故事。

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