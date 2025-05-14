每坪11萬！　85大樓旁熱門社區3房法拍「見史上最低價」

▲高雄地標85大樓旁的「諾貝爾大樓」，因地段精華一直是在地購屋熱門物件，15日舉行三拍，底價480萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄地標85大樓旁的「諾貝爾大樓」，因地段精華一直是購屋熱門物件，近期有間高樓層3房，因「清償票款」遭強制執行淪落法拍市場，15日舉行三拍，坪數41坪，底價480萬元，換算單價僅11.7萬元，是目前同社區銷售中單、總價最低物件。專家指出，拍出機會高。

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該物件是高雄知名住宅大樓，位於高雄市新光路「諾貝爾大樓」21樓，屋齡28年，總坪數41坪、3房，目前三拍底價為480萬元，預計15日拍賣，換算單價為11.7萬元。相對目前銷售中的同社區物件，總價、單價都是最低。

▲「諾貝爾大樓」正對新光綠園道、高雄市總圖，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

根據法院公告，該案債務人為鄭姓自然人，另法院筆錄提及，該案拍賣原因為「清償票款」強制執行，債務人透露，該戶房屋部分由其與家人居住使用，客廳出租給宸峰綠能科技養殖做為辦公室使用，租賃關係已去除，拍定後點交。根據實登顯示，該物件2022年以585萬元入手，換算單價14.3萬元。

住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，「諾貝爾大樓」屋齡28年，旁邊就是高雄地標85大樓，正對新光綠園道、高雄市總圖，地段相當精華，不過因社區住戶破千戶，進出複雜，價格長期不高，但其實該社區單、總價雙低，在豪宅林立的亞洲新灣區，1字頭價格算是搶手物件。

▲亞洲新灣區2.0開始發展後，建設完工、產業陸續進駐，房價節節高升。（圖／記者張雅雲攝）

江炳賞說：「社區分為內、外圈，外圈具亞灣景觀，成交價22~25萬元，釋出量、成交量都不高，內圈面向中庭，採光較差，成交價依屋況，約為13~15萬元。該物件為內圈戶、面中庭，以底價來看已經略低市場行情，三拍拍出機會高。」

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，亞洲新灣區2.0開始發展後，產業陸續進駐，房價節節高升，該區域物件多元，從1~4房、10~60坪等都有，可以滿足各種族群的居住需求。

諾貝爾大樓3房法拍 位置 新光路 坪數 41坪 屋齡 28年 底價 480萬 投標日 5/15 社區行情 14~25萬

▲諾貝爾大樓3房法拍。（ETtoday製表）

劉沛緹指出，區域房價不斷上漲，近1年「諾貝爾大樓」成交價從14~20萬元都有，主力總價落在600~900萬元，1年來也有15%漲幅。此外，旁邊豪宅林立，成交單價已站上5字頭，成為高雄知名豪宅聚落，「諾貝爾」也跟著水漲船高，以相對低單、低總的房價，吸引看準亞灣地段未來性的自住客、首購族進住。

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