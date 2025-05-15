出租婚前買的房！老公突要她「交出租金」　網一面倒力挺：清醒了

▲原PO將婚前買的房子租出去了。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我覺得老公變了，變得越來越計較了。」一名網友發文表示，她目前住在老公買的房子裡，而她婚前買的房子則出租，以前老公都會幫她還房貸，怎料從去年開始，對方卻要她將租金交出來，讓她很錯愕，覺得「他變了」。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她現在住在老公買的房子，該房已經沒有房貸要還。至於她婚前買的房，每月要還5萬6800元左右的房貸，不過因為她把房子出租了，所以每個月都可以收到4萬元租金。

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原PO透露，以前老公都會自動幫她還房貸，然而去年開始卻變了，對方要她收到租金後就交出來。原PO對此感到疑惑，於是問老公「都已經是10年的夫妻了，以前都沒有要我的租金，怎麼現在要我還了呢？」結果老公就說自己以前太傻了，現在要保障自己。而老公的這番話，就讓原PO感嘆，「我覺得老公變了，變得越來越計較了」。

貼文曝光後，底下網友則表示，「有辦法買就要自己繳啊，難不成你賣了房子錢要分老公一半嗎」、「房租拿來繳房貸我覺得也合理吧」、「是你愛計較」、「前面10年老公幫忙要心存感激了，自己繳是應當的不是嗎」、「占了那麼多年的便宜，現在老公清醒了，提出他的想法，你卻覺得他越來越計較」、「租金你老公要去，他還願幫你繳1萬6800元也很不錯了」。