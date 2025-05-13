「民間都更王」5.42億收五金行236坪地　傳連隔壁肉舖也吃下

▲被台中譽為「民間都更王」的建商再出手，去年10月再砸下5.42億元，買下青海路一段「振宇五金青海店」的1房3地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被台中譽為「民間都更王」的建商再出手，去年10月再砸下5.42億元，買下青海路一段「振宇五金青海店」的1房3地，另外，目前連同鄰文心路上的5間店面也已收購，土地單價直逼七期重劃區。

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」

[廣告]請繼續往下閱讀...

據實價揭露，位於西屯區青海路一段上的「振宇五金青海店」房地已於去年10月份交易，3筆土地與1房，總價5.42億元，共計土地面積236.55坪，拆算土地單價飆升到229萬元。

不僅如此，據了解，親家建設除「振宇五金青海店」房地外，連同鄰文心路上的5間店面，包含老牌肉舖「金益裕」也收入囊中。也讓整體面積來到1072坪。

有趣的是，該基地原本僅566坪，基地已經申請建照，網路上也能看見「親家青海道」相關資訊，原「親家青海道」規劃234戶、樓高22層，工地也已搭起圍籬、準備開工，如今再整併隔壁土地，推測建商策略要拉大開發規模、重新設計案量。

群義房屋文華甘心店温峻豪分析：「以原本基地來說，其實雙面臨路已經非常漂亮，青海、西屯商圈也相當完整，雖然還有一塊角地沒收到，但實際上不收到那塊角地，對整體開發已經不具影響力，且該基地距離捷運綠線文心櫻花站約為300公尺左右，生活機能都相當強勁，且建商搶進容積高的商業地，預計推出中小坪數個案。」

▲除了振宇五金外，親家建設也收到文心路上5間透天。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，以每坪229萬元地價收購，再創歷史天價，價碼值逼七期價，對此温峻豪分析：「從行情來說是創區域高價沒錯，但實際上目前台中市區多處土地收購的價碼都突破200萬元，所以對於收購價格，市場沒有很意外。」

不過台中資深土開表示：「原先566坪土地規劃234戶，從樓層推算預估每一樓超過10戶，肯定走向小坪數發展，本就已經可以開發的案子，如今再高價整併土地，推測開發商仍會維持小坪數開發，其實就是『麵粉與面包』的關係，當麵粉不變，只好把麵包做小，以總價不變的前提下，供給套房型產品，對於市場來說，不一定是好事。」

▲除了此次青海路口的整併案，親家建設同時也收購西屯路二段、文心路口透天。（圖／記者陳筱惠攝）



不過市場仍是會說話，除了此次青海路口的整併案，親家建設、允將建設及其旗下土開公司恆厚興業，過去已成功整合包含西屯區七期西側，黎明路二段與台灣大道三段整片街口，蠶食鯨吞約1800坪土地。另外，西屯路二段、文心路口也是整排被收購，還有公益路上整座透天社區與臨路店面。

不僅如此，還有收購長達10年的南屯區大墩二街、大墩一街兩條路的透天，大墩二街目前已經收購28間透天、土地42筆，金額預估超過15億元以上，整合面積948.03坪。

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」