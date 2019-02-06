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新任北市都發局長黃景茂　談規劃、恭賀新年「豬的舒服」

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▲▼台北市都發局長黃景茂。（圖／都發局提供）

▲台北市新任都發局長黃景茂。（圖／都發局提供）

記者陳韋帆／台北報導

九合一選戰過後，六都各有人事調動，台北市也不例外，都發局局長也換了人，就是現任都發局長黃景茂。對於台北市都市發展，黃景茂接受記者專訪表示，北市目前需要的有，改善「工程投標規畫」、「推動公宅」、「系統化都市計畫」、「平衡城鄉發展」四大項，將是豬年重點執行目標。

黃景茂最高學歷亞洲理工學院（AIT）區域及都市規劃碩士，曾擔任過高雄市工務局養工處處長、內政部營建署代理署長、台中市政府秘書長；從基層到長官，從地方到中央，再從中央回到地方。

完整的資歷，讓黃景茂流露出自信的態度，談到公共工程，黃景茂認為，現在北市府工程招標有時候會遇到「流標」問題，讓市長柯文哲非常頭痛；黃景茂指出，三項流標重要原因，只要適度調整，投標狀況就會有所改善。

一、必須反映營建物價，黃景茂指出，有時候工程過早規畫，但到了招標日時，原物料單價早已上漲1～2成不等，未考量到成本上升的結果，就是流標；二、工期訂定。有時候施工日期無法如期完成，並非廠商的問題，例如現在農曆年就很難找到工人開工，但規定是只要逾期就會扣款，就會削薄廠商利潤，甚至讓其賠錢，也降低廠商投標意願；三、工程密集度過高也會導致營造廠根本無人可以承接。

而「公宅的興建」。黃景茂表示，明年文山、健康、萬華公宅都將再109底～110年陸續完工，其餘發包中的公宅也將陸續動工；關於豬年最重大的案子，就是南港機廠共73億元招標案，預計年後也將順利發包。此外，配合內政部的都更推動師、容獎、加速重建等政策，相信將會越來越好。

「系統化都市計畫」，曾在營建署擔任過代理署長的資歷，黃景茂認為，台北市過去的規畫太過零散，所以要從根本做起，溯源到營建署的「國土計畫」；國土計畫分為「國土」、「城鄉」、「農業」、「海洋」四大項。

雖然台北市是直轄市，也有別於中、南部有許多農業用地等，但倘若從國土計劃分區重新整理，就可以更有系統的規劃都市計畫。

「平衡城鄉發展」。黃景茂表示，目前北市規畫雙核心發展，共有西區門戶計畫與南港機廠（東區）兩大項，就是以忠孝東西路、中山南北路串連全市的平衡發展；另外，也將以TOD（捷運系統）串連北市33處，藉由容積獎勵鼓勵讓都市再生，平衡全市發展。

談完嚴肅話題，黃景茂笑著說，其實就是為了讓大家有好的房子住，大家都安居樂業；在新春期間，黃景茂祝福所有市民「豬年行大運」，而住在公共住宅的居民們，也都「豬（租、住）的舒服」。

關鍵字：台北市柯文哲都發局黃景茂社宅公宅工程投標城鄉發展都市計畫豬年春節過年

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