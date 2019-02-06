新任北市都發局長黃景茂　談規劃、恭賀新年「豬的舒服」

▲台北市新任都發局長黃景茂。（圖／都發局提供）

記者陳韋帆／台北報導

九合一選戰過後，六都各有人事調動，台北市也不例外，都發局局長也換了人，就是現任都發局長黃景茂。對於台北市都市發展，黃景茂接受記者專訪表示，北市目前需要的有，改善「工程投標規畫」、「推動公宅」、「系統化都市計畫」、「平衡城鄉發展」四大項，將是豬年重點執行目標。

黃景茂最高學歷亞洲理工學院（AIT）區域及都市規劃碩士，曾擔任過高雄市工務局養工處處長、內政部營建署代理署長、台中市政府秘書長；從基層到長官，從地方到中央，再從中央回到地方。

完整的資歷，讓黃景茂流露出自信的態度，談到公共工程，黃景茂認為，現在北市府工程招標有時候會遇到「流標」問題，讓市長柯文哲非常頭痛；黃景茂指出，三項流標重要原因，只要適度調整，投標狀況就會有所改善。

一、必須反映營建物價，黃景茂指出，有時候工程過早規畫，但到了招標日時，原物料單價早已上漲1～2成不等，未考量到成本上升的結果，就是流標；二、工期訂定。有時候施工日期無法如期完成，並非廠商的問題，例如現在農曆年就很難找到工人開工，但規定是只要逾期就會扣款，就會削薄廠商利潤，甚至讓其賠錢，也降低廠商投標意願；三、工程密集度過高也會導致營造廠根本無人可以承接。

而「公宅的興建」。黃景茂表示，明年文山、健康、萬華公宅都將再109底～110年陸續完工，其餘發包中的公宅也將陸續動工；關於豬年最重大的案子，就是南港機廠共73億元招標案，預計年後也將順利發包。此外，配合內政部的都更推動師、容獎、加速重建等政策，相信將會越來越好。

「系統化都市計畫」，曾在營建署擔任過代理署長的資歷，黃景茂認為，台北市過去的規畫太過零散，所以要從根本做起，溯源到營建署的「國土計畫」；國土計畫分為「國土」、「城鄉」、「農業」、「海洋」四大項。

雖然台北市是直轄市，也有別於中、南部有許多農業用地等，但倘若從國土計劃分區重新整理，就可以更有系統的規劃都市計畫。

「平衡城鄉發展」。黃景茂表示，目前北市規畫雙核心發展，共有西區門戶計畫與南港機廠（東區）兩大項，就是以忠孝東西路、中山南北路串連全市的平衡發展；另外，也將以TOD（捷運系統）串連北市33處，藉由容積獎勵鼓勵讓都市再生，平衡全市發展。

談完嚴肅話題，黃景茂笑著說，其實就是為了讓大家有好的房子住，大家都安居樂業；在新春期間，黃景茂祝福所有市民「豬年行大運」，而住在公共住宅的居民們，也都「豬（租、住）的舒服」。