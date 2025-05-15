中古屋主拚了！　實登備註見：負擔買方房貸不足差額利息





▲目前房市正處於政策推力與金融壓力交錯作用的過渡期，整體市場信心已出現下滑，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期在央行連續升息與經濟前景保守放緩下，全台陸續出現建商讓利、自備款低首付或送裝潢家電等方案，而中古屋實價登錄中，竟也出現「附贈全新家電、並負擔買方房貸不足額差額之利息」，顯見市場逐漸轉為「買方市場」，賣方氣焰不再高漲。

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全台房市冷颼颼，成交量更是砍半再砍半，近期為求加速成交，就有中古屋主出現罕見「利息補貼」。實登顯示，一筆中古屋交易，坪數含車位51坪，有趣的是交易備註顯示：「賣方附贈全新家電並負擔買方房貸不足額差額利息22萬餘元」。

▲中古屋實價登錄中，竟也出現「附贈全新家電、並負擔買方房貸不足額差額之利息」。（圖／記者陳筱惠翻攝）

王姓投資客表示：「919金龍風暴後，市場限貸政策趨嚴，很多買方都卡在貸款成數或利率問題，導致不敢貿然進場，但賣方讓利加速成交，因此願意讓利補貼利息差額。」

該筆成交推測可能的情境是「買方要求貸款利率2.5%才願意成交，但最後利率比買方預期落差，因而賣方補貼2~3年的利息差額」，如果以30年房貸2000萬元來推算，一年0.5%的利差，約莫正好介於6~7萬元之間。

預售屋的部分，則是開始祭出「買屋送裝潢」等讓利手法，吸引自住族與置產客回流，近期甚至已有新建案開出「車位現折」的檯面下方案，讓單價不降總價降，期盼吸引買氣。

▲專家認為短期交易表現將取決於資金條件是否寬鬆。（圖／記者陳筱惠翻攝）

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠指出：「從預售市場來看，此波房市雖尚未全面崩跌，但隨著時間進行，利多消息減弱，趨勢已從『賣方主導』轉向『買方試探』，目前房市正處於政策推力與金融壓力交錯作用的過渡期，整體市場信心已出現下滑，短期交易表現將取決於資金條件是否寬鬆。」

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