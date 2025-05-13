蟬聯3年！台南人「最想居住區域」曝光　在地：貴10%↑

▲有台南臉書粉專統計，台南人心目中最想居住的區域在哪裡？冠軍由東區連續蟬聯3年。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南受惠南科效應，近年房市價量雙漲。有台南臉書粉專統計，台南人心目中最想居住的區域在哪裡？冠軍由東區蟬聯3年，在網路掀起熱議。信義房屋專家表示，即使近年大台南地區房價普遍上揚，東區價位仍高過其他區域，至少10~15%。

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臉書粉專《台南式》在完全不考慮經濟因素的條件下，調查「2025年台南人最想居住的區域」排行榜出爐，東區以生活及交通機能方便、文教資源豐富、噪音污染較少、綠地公園多等理由，連續3屆蟬聯第一。

中西區則以美食眾多、很多特色小店、夜生活豐富、容易親近文化資源等理由再度位居第2名，第3名則是排名竄升的北區，像是鄭子寮區域居住環境單純，有好市多、花園夜市等，近期又有新光三越即將進駐，但仍能保有清幽環境，離塵不離城，獲得許多人的青睞。

對東區蟬聯3年冠軍，不少在地人都不意外。信義房屋台南民生店協理張榮表示，東區交通四通八達，且道路寬度相較於舊城區中西區寬廣不少，整體街廓感覺較為舒適；醫療資源部分包括市立醫院、成大醫院、永康榮民醫院等3大重點醫院也都不遠。



又有多所明星學校設立，文教區不僅讓整體居民素質較一致、文藝氣息濃厚，也讓此處房價比其他區都高，張榮說：「即使近年大台南地區房價普遍上揚，東區房價仍高過其他區至少10~15%。」

▲東區新案不多，多為25~40年左右的透天，若是地坪10~20坪且位於2~4米巷弄，還有機會找到總價1000萬元左右的透天。（圖／記者張雅雲攝）

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，目前台南預售最貴新案「浩瀚無極」最高價達66.2萬元，就是位於東區平實營區，第二名為「松丹達麗」，成交價達63.9萬元，第三名則是「舜之璽 」最高成交價61.5萬元，前三名都位於東區。

張榮表示，東區新案不多，多為25~40年左右的透天，若是地坪10~20坪且位於2~4米巷弄，還有機會找到總價1000萬元左右的透天，若地坪25-30坪、且臨6~8米路，總價落在2000萬上下。電梯大樓產品並不多，尤其15年~25年之間的大樓華廈單價也要30萬元左右。

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