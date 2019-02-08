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營建署砸25.2億元　吳欣修：豬年「城鎮之心」計畫啟動

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▲▼營建署署長吳欣修。（圖／營建署提供）

▲營建署署長吳欣修表示金豬年「城鎮之心」計畫將重振鄉鎮市核心地區生活機能與活力。。（圖／營建署提供）

記者陳韋帆／台北報導

內政部營建署在106至107年共核定了約25.2元，整備、改造公有土地以及建物等，作為托嬰、長照、青創、公園等使用。營建署長吳欣修表示，相關規劃都是為了2、3線市鎮提升生活機能，由各地方政府推動，這項計畫就稱作「城鎮之心工程計畫」。

吳欣修指出，107年度有關推動都市計畫相關業務，包括修正都市計畫相關法令規定、加速都市計畫審議及前瞻建設計畫補助地方政府辦理推動「城鎮之心工程計畫」。

107年1月22日訂定「都市計畫草案辦理公開展覽前應行注意事項」，將廣泛徵求意見提前至規劃階段，以及107年10月2日行政院函頒修正各級都市計畫委員會組織規程增訂第12條之1，針對委員名單、議程及紀錄等相關資訊，明定應於網際網路刊登公布。吳欣修說，這樣做法就是為了持續精進都市計畫，並讓民眾參與及資訊公開之措施，

另在都市計畫變更提升審議效率部分，107年度內政部都市計畫委員會共計召開23次會議，平均每個月召開2次，審決直轄市、縣（市）政府報部核定之都市計畫案件計246件。

案情單純之計畫案件審議時間約1至2個月，案情複雜之計畫案件，為節省大會審議時間，均簽報兼主任委員核可先由委員組成專案小組召開會議聽取簡報，研提具體建議意見再提會討論，全年專案小組會議共計召開222次。未來將督促地方政府加速辦理，以提升都市計畫審議效率。

另為，為推升鄉鎮市區生活服務機能，打造宜居城鎮之心，吳欣修表示，為提振中、小型市鎮（2、3線市鎮）舊城區之生活服務機能，經由中央與地方合作辦理「城鎮之心工程計畫」，及國內外跨領域專業技術團隊之參與，推動公共場域、交通場站及服務性設施（如車站、商圈、老街、藝文中心等）之區域進行整體改造，重新尋找地方再發展機會，具體呈現計畫亮點，創造具地方風格的環境。

106至107年核定補助競爭型計畫33案、4億2,018萬元、政策型計畫324案、21億0,403萬元，整備公有閒置或低度利用之公有土地建物，重新改造至少20處作為社區課後照顧、幼兒托育、長照據點、長青集會空間、藝文或青創基地。

同時整合交通綠廊、公園綠地、排水、圳道等藍綠帶資源，闢建相當於480座標準足球場規模的公園綠地，建構友善人行步道系統，串接交通場站與在地特色旅遊熱點，型塑城鎮門戶新意象及特色街區，帶動地方繁榮發展，如礁溪之心、苗栗之心、新營鹽水雙心拱月等計畫，讓2、3線鄉鎮市也能享有媲美都市特色公園等級的優質公園。

未來2年希望打造出符合「人本、韌性、魅力」能讓人民有感的城鎮之心，重振鄉鎮市核心地區生活機能與活力。

關鍵字：內政部營建署吳欣修城鎮之心育嬰長照公園綠地

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