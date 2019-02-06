107年7.2萬戶受惠住宅補貼　吳欣修：豬年別再錯過！

▲營建署長吳欣修。（圖／營建署提供）

記者陳韋帆／台北報導

內政部營建署辦理「整合住宅補貼資源實施方案」，107年度受理期間為7月23日至9月7日，提供「租金補貼」、「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」7萬1,963戶的計畫戶數，共8萬6,727戶家庭提出申請。營建署長吳欣修提醒，若符合資格者卻未申請，豬年記得在期限內提出申請，不要再錯過囉！

自購、修繕住宅貸款利息補貼合格者皆補貼

內政部營建署表示，考量歷年核准率、核定戶貸款率及政府預算，自購住宅貸款利息補貼申請戶數8千餘戶、修繕住宅貸款利息補貼申請戶數1千餘戶，經審查符合資格者，各直轄市、縣（市）政府均將核發自購或修繕住宅貸款利息補貼證明，不須評點或抽籤，估計2者將約核定6千餘戶。

租金補貼合格者須評點抽籤

107年度租金補貼計有7萬餘戶提出申請，內政部營建署表示，租金補貼符合資格者，超過計畫戶數部分，須按評點分數排序，未列入計畫戶數內者，由直轄市、縣（市）政府視財政狀況是否增額補貼，目前直轄市、縣（市）政府陸續核定中。根據歷年核准率估計約將核定6萬6千餘戶。

申請戶數以身心障礙者最多

依住宅法第4條所定經濟或社會弱勢身分分析，107年度租金補貼申請戶中，以身心障礙者占26.2%最多（詳附圖）；次多的為低收入戶，占24.8%；自購住宅貸款利息補貼申請戶中，一般戶占79.5%；弱勢身分者，占20.5%，以身心障礙者最多，占38.6%，其次為育有未成年子女3人以上，占24.4%；修繕住宅貸款利息補貼申請戶中，一般戶占57.8%；弱勢身分者，占42.2%，以身心障礙者最多，占32.4%，其次為65歲以上老人，占25%。

鼓勵婚育新措施，使人民幸福有感

因應少子女化，107年度住宅補貼針對新婚或懷胎家庭增加評點，可提高其補貼機會，並鼓勵婚育。經統計共有2,924戶新婚及孕有胎兒家庭提出申請，其中以新婚家庭身分申請者計2,157戶，以孕有胎兒身分申請之家庭有767戶。

尚未收到審查結果者可電洽直轄市、縣（市）政府

內政部營建署提醒，若申請人107年度已申請住宅補貼，但尚未收到審查結果的公文，可電洽戶籍地的直轄市、縣（市）政府查詢辦理進度。

預計108年開放線上申請住宅補貼

最後，內政部營建署表示，目前受理申請住宅補貼方式僅限臨櫃及郵寄，未來將增加線上申請方式，目前已進行系統等相關規劃，預計108年度可實施。

若想瞭解相關規定可至該署網站首頁右側→「重大政策」→「住宅補貼專區」（http://pip.moi.gov.tw/V2/B/SCRB0108.aspx）查詢。

▼107年度住宅補貼辦理情形。（圖／營建署提供）