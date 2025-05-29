竹北男欠稅已辦分期！房子仍遭「凍結禁賣」　稅務局揭內情

▲一位住在竹北的民眾計畫出售房產，但在辦理交易時卻發現房屋被標示為「禁止處分」，無法完成買賣 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者陳致平／新竹報導

近期進入繳稅季，一位民眾發現自己名下財產被稅務機關限制處分，無法順利買賣或設定他項權利。新竹縣政府稅務局表示，這類情況多因欠繳稅款所致。即使民眾已向法務部行政執行署申請分期繳納，若未繳清所有欠稅或提供相當價值的財產擔保，仍無法解除禁止處分登記。

新竹縣稅務局表示，一位住在竹北的王姓民眾最近計畫出售房產，但在辦理交易時卻發現房屋被標示為「禁止處分」，無法完成買賣。經詢問後得知，老王因欠繳多筆稅款而被稅務機關設下限制。儘管他已向行政執行署申請分期繳納，卻未能解除禁止處分登記，導致交易卡關。

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稅務局進一步說明，根據規定，納稅人欠繳稅捐後，稅務機關可對相當於欠稅額的財產設定「禁止處分登記」。這項保全措施旨在防止欠稅人透過財產移轉來規避稅捐，即便已申請分期繳納，只有在繳清全部欠稅或提供足額擔保後，才能解除這項限制。

稅務局提醒，繳稅季期間應特別留意，收到稅單後務必在期限內繳納，以避免逾期未繳而被移送執行，最終導致財產遭禁止處分，影響正常交易。若民眾確有繳納困難，除了可向法務部行政執行署申請分期繳納外，也可提供足額擔保以解除限制。

稅務局提醒，收到稅單後請務必於期限內繳清稅款，以免被移送執行後財產遭禁止處分，影響個人移轉財產之權益，如平日事務繁忙怕忘記，也可以辦理長期約定轉帳納稅。