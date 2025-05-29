愛莉莎莎買泰國房「又在杜拜置產」　不敗教主曝1原因：很羨慕

▲愛莉莎莎在杜拜置產。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）



記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎2024年剛在泰國買房，最近飛去杜拜看房後，證實已經在當地買到房子了，「不到兩千萬台幣杜拜市區海景房！」對此，「不敗教主」陳重銘表示，愛莉莎莎在泰國買房，現在又在杜拜買房，能夠全世界置產讓他很羨慕，愛莉莎莎開課程跟團購賺了不少錢，「必須要尋找資金的出口」。

「不敗教主」陳重銘在臉書發文，愛莉莎莎靠著賣課程、團購，口袋賺飽飽，去年在泰國買房後，現在又在杜拜置產，「全世界置產這點就讓我羨慕了，而且她還很年輕，還有大把的時間可以打拼，讓我這個老人頗為羨慕。」

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陳重銘提到，愛莉莎莎在國外置產是在做投資規劃，課程、團購賺來的錢，必須找個資金的出口，「如果現金流很多，確實是可以投資房地產，不一定要進入波動很大的股市來。」

陳重銘也提醒，一般人很難有這麼龐大的工作收入，所以還是只能靠投資，「我的課程跟團購收入也遠不如她，我年紀也大了還能再做幾年？」因此手上的資金還是以投資為主。

他也強調，不用羨慕別人會賺錢，每個人都可以發揮出自己的優點，「我的想法很簡單，想要在海外置產，就要先把錢搬出去，那麼我就先投資美股啊，賺錢之後再去買我的退休房。」