房客欠租不走！房東怒進門「清空所有物品」反挨告

▲房東因房客積欠房租，在房客未搬走前，進屋丟光對方私人物品。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

房客小豪（化名）於前年7月向女房東阿鳳（化名）租屋，簽訂一年租約卻未依約繳納租金。阿鳳在氣憤之下，未循法律途徑處理，反而擅自進入小豪住處丟光他的物品，最終因無故侵入住宅罪遭嘉義地方法院判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書揭露，阿鳳將位於嘉義縣的房屋出租給小豪1年，租約協定從2023年7月至2024年7月結束。然而，小豪在入住三個月後開始拖欠租金。阿鳳憤怒之下，未經同意便使用備份鑰匙打開房門，強行清空小豪的所有私人物品。

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阿鳳主張，早在事發前六天，她就透過LINE告知小豪必須搬離，小豪當時也承諾隔天會將屋內物品清空。然而，直到事發當天，小豪仍未履行承諾，她才進入屋內清理。阿鳳並強調，雙方契約書中載明，租約期滿後，屋內遺留物品可視為廢棄物處理。

然而，嘉義地院法官指出，即使阿鳳是房屋所有權人，且已透過LINE通知小豪搬走，在小豪未返還或拒絕遷出的情況下，阿鳳也應循法律途徑解決，例如提起民事訴訟或強制執行，而非擅自進入屋內丟棄物品。

法官指出，阿鳳基於小豪積欠租金，未經同意就逕自丟光小豪私人物品，已侵害居住自由安全，由於雙方至今未達成和解，法院最終依無故侵入住宅罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，仍可上訴。



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