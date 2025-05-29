富旺國際38歲二代接班　新董座林宗毅強調：布局工、商業地產

▲富旺國際（6219）完成全面改選，林宗毅（右2）接任董事長，林祐任（左3)擔任總經理，並於5月29日正式就任。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

富旺國際（6219）於今（29）日舉行2025年股東常會，由現任董事長林正雄主持，會中承認並通過2024年度，會中決議通過每股現金股利0.7元、每股股票股利0.5元，合計每股1.2元，並完成全面改選9席董事（含4席獨立董事），董事會推選林宗毅接任董事長，林祐任擔任總經理，並於5月29日正式就任。

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富旺國際2024年合併營收為47.7億元，營業利益6.38億元，年增83.93%，歸屬於母公司稅後淨利6.05億元，每股盈餘（EPS）5.08元，會中決議通過每股現金股利0.7元、每股股票股利0.5元，合計每股1.2元，富旺國際正式宣告企業二代接棒完成，由38歲林正雄長子林宗毅接班董事長，次子林祐任擔任總經理。

新董座林宗毅自2009年加入富旺，經歷代銷、業務、營造及開發等多個部門，也是中台灣最年輕上市櫃董座，對此，林正雄表示：「林宗毅對公司營運脈絡與市場需求有全面性的掌握。」

▲中台灣最年輕董事長林宗毅表示，因應高科技產業進駐與擴產需求強烈，將著重工業地產。（圖／記者陳筱惠攝）

林宗毅也說：「未來結合自身對市場的敏銳洞察與創新思維，帶領富旺邁向新高度。」目前富旺手中建案總銷金額約400億元，其中有近280億元預售屋案，包含新北市新莊區光榮段、台中市西屯區何安段、北屯區同榮段、烏日區蘆竹湳段(前竹區段徵收)、沙鹿區鹿寮段、彰化縣彰化市延和段、和美鎮嘉韶段、南投縣草屯鎮光華段、雲林縣斗六市雲林溪段、元長鄉龍岩厝段。

此外2025年，富旺陸續將取得使照個案共計6案、達120億元，包括「富旺鈺時代」、「耀時代VILLA」、「天際W ONE」、「富旺敦厚」（透天）、「富旺艾美莊園」及「悅榕花園」。

▲此外2025年，富旺陸續將取得使照個案共計6案、達120億元，圖為「天際W ONE」。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，林宗毅說：「近期輝達（NVIDIA）海外總部落腳台灣，高科技產業進駐與擴產需求強烈。富旺不謀而合亦佈局工業地產，除了新北市新莊區光榮段、近期更取得台南市鹽水區仁愛段等土地，將規劃廠辦產品，搶佔企業回台設廠需求。

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