地緣風險升溫！「第二家園」布局熱　吉隆坡核心Pavilion Square成焦點

▲台灣地緣情勢推升馬來西亞「第二家園」制度吸引力，不少中高資產家庭便以房產為起點，結合居留身分，為下一代準備新生活選項。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

當地緣政治風險升溫、資金轉移成為顯學，越來越多台灣中高資產家庭將目光轉向東協核心市場。其中，馬來西亞因政策穩定、稅制透明與長期居留制度，成為不少人眼中值得布局的「第二家園」首選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家慶佳業主辦「Pavilion Square老客戶回娘家說明會」於台北W Hotel登場。（圖／記者謝盛帆攝）

由CCPS家慶佳業主辦的「Pavilion Square老客戶回娘家說明會」於5月24日晚間在台北W Hotel登場。活動聚焦於海外資產配置策略、馬來西亞地產現況、匯率與稅務操作、第二家園制度，以及建案Pavilion Square的投資亮點，吸引上百位舊雨新知共襄盛舉，展現台灣客戶對此議題的高度關注。

▲▼活動聚焦於海外資產配置策略與馬來西亞地產現況。（圖／記者謝盛帆攝）

CCPS家慶佳業創辦人拿督周家慶指出，從馬來西亞整體經濟、平均收入與城市發展來看，房價和租金投報率都比台灣更有吸引力。「如果以台北信義、大安區與吉隆坡雙子星一帶相比，以使用坪數換算，房價大約相差5倍。」他也表示，以吉隆坡市中心為例，核心地段租金投報率約落在4%到5%；若稍微為外圍、類似臺北101到天母約10公里距離的地區，投報率甚至可達6%左右。

▲CCPS家慶佳業創辦人-拿督 周家慶。（圖／記者謝盛帆攝）

馬幣近年維持相對低點，也創造低匯率入場、穩定租金報酬的雙重紅利；當地沒有遺產稅與贈與稅，又無外匯管制，外國人置產規則公開透明。隨著台灣地緣情勢動盪，馬來西亞第二家園MM2H (MALAYSIA MY SECOND HOME)計劃吸引力提升，不少家庭便以房產為起點，結合居留身分，為下一代準備新生活選項。

▲馬來西亞華人多，對台灣人來說文化親近，飲食也容易接軌。（圖／家慶佳業提供）

「馬來西亞總人口約3,400萬人，其中四分之一為華人，且多集中於吉隆坡等大城市，對台灣人來說，文化親近感是極大誘因。」周家慶補充，「客戶普遍反映吉隆坡比想像中更繁華又親民，且當地華人美食多、到處都可以吃到熟悉的食物，講中文也沒障礙。」馬國氣候穩定、無天災、生活物價低、語言通、華人友善，就連飲食也很容易接軌，因此無疑是目前申辦門檻與CP值最優的亞洲長期居留方案之一。

▲Pavilion Square位於雙子星與TRX金融區軸心。（圖／記者謝盛帆攝）

放眼東協各國首都，吉隆坡在基礎建設、人均收入與國際化程度皆名列前茅，但房價比起曼谷或胡志明市仍屬落後，加上市中心土地供給有限，顯示「核心不貴、潛力猶在」價值曲線具延展空間。坐擁雙子星與TRX金融區軸心最後一塊黃金地的Pavilion Square因而成為投資亮點。

▲Pavilion Square由馬來西亞最大零售建設集團Pavilion Group打造。（圖／家慶佳業提供）

「這個地點就等於是吉隆坡首都最精華的位置，再來就是它的公共設施非常完整，包含可以媲美新加坡金沙酒店的泳池、空中花園、健身房等。」周家慶認為，從價格面來看，Pavilion Square扣除公設比後，每坪台幣約40幾萬，極具競爭力。一位來自屏東的建商更直言：「我在屏東蓋的房子也是40幾萬一坪，用這個價錢可以買到馬來西亞首都最黃金的地段，還能長線出租，實在太划算。」

▲110米長的無邊際泳池，提供吉隆坡天際線視覺享受。（圖／家慶佳業提供）

Pavilion Square銷售總監Angeline Ng進一步說明，Pavilion Square有四層樓的公共設施，總面積達2,000坪，包括三間KTV房、麻將室、戶外Lounge、瑜珈區、燒烤區、空中健身房與花園等，並配有110米長的無邊際泳池，提供吉隆坡天際線的視覺享受。由於馬來西亞無地震帶限制，建築高度與結構配置更具彈性，也讓公設設計發揮極致。

▲Pavilion Square透過空橋連接Pavilion Kuala Lumpu Shopping Center。（圖／家慶佳業提供）

此外，Pavilion Square由馬來西亞最大零售建設集團Pavilion Group打造，旗下Pavilion Mall年年獲獎。Pavilion Square也透過空橋與Pavilion Kuala Lumpu Shopping Center無縫連接，享有地段價值與品牌保證雙重加持。

▲Pavilion Square銷售總監Angeline Ng。（圖／記者謝盛帆攝）

「我們總共推出960戶，開賣半年就已經售出超過500戶，目前有來自17個國家的客戶，其中以台灣與日本客群最為積極。」Angeline Ng透露，「客戶背景涵蓋科技、建築、餐飲、種植等產業，甚至有上市公司老闆。多數具備房產投資經驗，對價格和地段特別敏感。」

▲家慶佳業提供全流程代辦一條龍服務。（圖／記者謝盛帆攝）

當全球局勢快速轉變，下一個安身立命之處，不能只靠運氣，更需要提前布局。家慶佳業提供全流程代辦一條龍服務，涵蓋選案、簽約、文件驗證、貸款協調、交屋代辦、出租管理等，力求讓台灣買家安心踏出第一步，海外新人生就從Pavilion Square開始。