租金狂飆！OL外派新加坡「10坪租金一年漲3萬」　壓力爆只能搬家

▲新加坡租房市場因為國際不穩、經濟復甦、供應不足等原因，租金繼續往上漲，外派工作的人壓力變大，但對投資人來說，反而更有吸引力。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

新加坡租屋市場持續升溫。聯合早報、8視界新聞網近日報導，當地房地產平台99.co與SRX的數據指出，2025年4月公寓租金比上月微幅上升0.1%，與去年同期相比則成長2.5%。儘管漲幅趨緩，整體需求仍強勁，租賃交易筆數月增2.7%，達到6088件。

分析指出，近年國際局勢變幻莫測，美中關係緊繃，加上美國總統川普持續推行關稅政策，使得許多企業與資產雄厚人士尋求資金避險地，新加坡以政治穩定與投資環境透明，成為區域熱門選項。

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根據中央社報導，資深財經媒體人陳士銘表示，儘管大環境充滿變數，但新加坡選後政局塵埃落定，有望進一步鞏固市場信心，帶動租屋需求續熱。除了國際資金流動影響外，新加坡疫後經濟復甦迅速、就業機會穩定，加上建案施工期因疫情延誤，住宅供不應求，也成為房屋租金上升的原因。

不少外派至當地工作的專業人士也面臨租金調漲壓力。外派到新加坡上班的Wendy透露，過去租住約10坪的套房，月租為新幣2700元（約新台幣6萬3000元），之後房東打算調漲至新幣4000元（約台幣9萬3200元），漲幅高達48%，讓她只得搬家，目前新租屋處月租金新幣3200元（約台幣7萬5000元）漲幅仍有18.5%，對於企業外派員工來說，若公司津貼補助未能跟上漲幅，生活壓力勢必大增。