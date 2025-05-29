首購族買到「辦公室」新青安被退回　消保官：購屋前確認2重點





▲首購族透過仲介介紹一間可作為「住家用」的成屋，但向銀行申辦新青安貸款時，卻被告知該屋登記用途是「辦公室」而非「住宅」，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

近日，台中市政府法制局接獲民眾申訴，一位為成家初次購屋的首購族，透過仲介介紹一間可作為「住家用」的成屋，但之後向銀行申辦新青安貸款時，卻被告知因為該屋登記用途是「辦公室」而非「住宅」，故只能提供一般貸款，核貸成數僅65%，衍生消費糾紛。

買房要睜大雙眼看清楚，台中市政府法制局接獲民眾申訴，初次購屋卻買到「辦公室」，想申請新青安補助，卻被駁回，還只能提供一般貸款，核貸成數僅65%，對此，中市府消保官提醒，坊間有些售屋廣告宣稱「住辦合一」、「SOHO宅」，甚至強調「可申請自用住宅稅率」，實不可取。

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由於房屋稅課稅條件與《建築技術法規》對於房地使用的管制規定，各有不同立法目的，只要是建物謄本登記房屋用途非「住宅」，勢必影響銀行貸款條件，所以提醒消費者購買房屋前，務必查認買賣契約及不動產登記謄本記載的「土地使用分區」與「建物主要用途」，以確保購買的房屋是「住宅」。

台中市法制局長李善植說明，市場上所謂「商辦宅」是住商混和大樓，顧名思義為兼有「住宅」與「辦公室」的公寓大廈。

▲提醒消費者購買房屋前，務必查認買賣契約及不動產登記謄本記載的「土地使用分區」與「建物主要用途」，以確保購買的房屋是「住宅」，示意圖。（圖／資料照）

而「工業宅」通常是指坐落於工業區的房屋。一般而言，「商辦宅」或「工業宅」的建物謄本登記用途多為「事務所」或「辦公室」，售價稍低於周邊住宅房價，對於購屋者有一定吸引力，但這類房屋銀行核貸成數較低，自備款若不足，可能面臨違約狀況。

其次，房屋登記用途為「一般事務所」、「辦公室」、或「廠房」，若以增加隔間方式增設衛浴或臥室，改作住宅使用，可能有違反《建築法》、《都市計畫法》等違規使用的問題，甚至被檢舉遭裁罰或需負擔恢復原狀費用，不可不慎。

法制局消保官也提醒民眾購屋時：「切勿只憑售屋廣告或房仲宣稱『可申請自用住宅稅率』，就誤以為買到『住宅』，仍應請賣方提供『土地、建物謄本』。來確認土地的使用分區及建物的主要用途；至於購買預售屋，則應確認建造執照登記的土地使用分區及建物的使用類組，並核對買賣契約書記載是否相符，以保障自身權益。」