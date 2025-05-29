歸仁新案單價54萬成交被蓋牌　地政局：已展開查核

▲台南高鐵特區擁有軌道經濟優勢，高鐵所在的歸仁，近期因產業進駐帶來的利多，讓預售案成交價不斷挑戰新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南高鐵特區擁有軌道經濟優勢，所處的歸仁區，近期因產業進駐帶來的利多，讓預售案成交價不斷挑戰新高。根據代銷公司在售屋網站公布，4月出現區域最高單價達54萬元，嚇壞一票在地人，直呼房價跟機能脫鉤。

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科技人年薪高，也是近年台南房市購屋主力族群，帶動區域房價不斷上揚，台南歸仁因預售案實價登錄「蓋牌」頻傳引發關注。在地仲介透露，高鐵特區實登不斷「被蓋牌」，實登公布價格與實際成交價落差逐漸擴大，代銷業者乾脆提供實際成交價格給售屋網站，加速更新區域行情。

根據售屋網站《樂居》公布的成交價，台南歸仁新案出現多筆5字頭成交價紀錄，去年10月與今年4月都出現最高單價54萬元，一舉突破區域5字頭房價天花板。

不過根據最新實登顯示，該案最新成交紀錄為去年10月底，最高成交價還在45.86萬元。對近期售屋網站公布的5字頭天價，在地人都直呼「不可置信」，認為現在房價與生活機能已經脫鉤。

而該案與內政部尚未揭露的實價登錄資訊存在落差，對此，台南市地政局地價科表示，實登價格與售屋平台的價格揭露不同步，已展開查核，以釐清資訊落差是否涉及違反《公平交易法》等規定。

▲歸仁區屬於高鐵台南站特定區，周邊有陽明交大台南校區、成大醫院沙崙分院等，附近已有三井Outlet進駐。（圖／記者張雅雲攝）

台南市地政局指出，已要求《樂居》就其刊登資訊進行說明，並建議避免使用「實價登錄」名詞，以免誤導消費者。同時，該案部分高價案件確實已申報至地政局，但尚未完成逐筆查核與公開揭露，後續將加速查核進度。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，歸仁區屬於高鐵台南站特定區，具不少利多題材，包括推動智慧綠能科學城，作為綠能科技創新產業生態系的發展基地，並有大台南會展中心、中研院南部院區等。

周邊則有陽明交大台南校區、成大醫院沙崙分院等，附近已有三井Outlet進駐，今年還有2期將開幕，區域機能愈來愈成熟，又有高薪產業進駐，帶動房價呈緩漲趨勢，站上5字頭也不意外。

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