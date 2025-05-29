「陶朱隱園」累計80組帶看尚未成交　中工：已釋出誠意讓利

▲中工表示，「陶朱隱園」目前累計賞屋約80組，力拼今年出現成交好消息。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

中華工程（2515）去年營收創歷史新高，今年在松山都更案完工入帳挹注下，有望再挑戰新高。至於最受矚目的超級豪宅「陶朱隱園」，目前累計賞屋約80組，中工坦言，高總價產品確實受到川普關稅、地緣政治衝擊，但力拼今年出現成交好消息。

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中華工程（2515）今（29日）召開股東會，承認去年營收238.5億元、年增26%，創歷史新高；稅後淨利7.17億元、年增15%，每股純益（EPS）達0.47元，優於前年0.41元表現，會中並通過配發股票股利0.5元。

觀察去年中工營收組成，沒有建案完工入帳，幾乎來自工程收入，其中近95%比例為公共工程。而目前中工手承攬工程合約總價達新台幣1530億元，尚餘980億元待執行，其中包括台塑大樓改建案，合約金額約230億元，預計2029年完工。

展望今年，法人預估，中工工程營收大至與去年水準差不多，另外還有建案松山「碧硯閣 」Q3完工入帳，該案總銷近50億元，目前已銷售近8成，有望推升整體營收表現。在線個案方面，除了松山「鳴森苑」、土城「中工雲宇宙AI園區」持續銷售，Q3還將再推出南港都更案。

▲中華工程（2515）今（29日）召開股東會。（圖／記者項瀚攝）

至於最受矚目的「陶朱隱園」超級豪宅，中工發言人程安慈表示：「該案從3月開放參觀至今，平均每週都維持6~8組帶看，累計起來已共約80組，力拼今年就會出現好消息。」

程安慈表示：「我們已釋出很大程度的讓利，低樓層單價300萬元起，蓋抓總價9億元，1戶光土地就60坪了，換算下來真的不貴，客戶對這我們的價格，也大多是認同的。」

不過，程安慈也坦言：「以這種高總價產品來說，確實受到川普關稅不穩定性、地緣政治風險影響，而來賞屋的客戶大多是台灣企業主，同時也有外商企業老闆，希望買來當作收藏的同時，也作為招待據點。」

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