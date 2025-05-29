北士科「台積宅效應」再現？　專家：得看1人決策

▲士科大院透露除在地自住客外，近日外地置產客也紛紛上門看房。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

這次輝達海外總部落腳的北士科，位於北市北區，占地約94公頃，包含科技產專區、住宅區，是北市繼內湖科技園區、南港軟體工業園區後的第三個科技產業園區，將提供北市未來十年產業發展使用，其中產業用地面積約25公頃，規劃引進生物科技、媒體、資訊、電子及通訊等新興科技產業。

在輝達宣布落腳前，早有不少企業大咖、品牌建商卡位北士科，像是中鼎、味丹、大魯閣、亞都、VOLVO、HONDA、遠雄、華固、長虹、潤泰、力銘建設等。而即將登場的住宅矚目大案有潤泰之森，商辦部分則有華固建設銷售突破300億元的華固創匯園區等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界好奇，輝達進駐是否會出現類似台積宅的效應？「輝達帶動房價的功力絕不會像中南部的台積宅一樣一翻好幾倍，原因是北市房價基期太高，加上輝達總部和台積電整體生產供應鏈造成的磁吸效應仍有程度落差。」馨傳不動產智庫執行長何世昌直言。

「不過房價上漲是必然，但受惠最多的是周邊價格相對較低區域，像是社子、石牌、明德、奇岩重劃區、關渡等，假設北士科價格漲10％，周邊上漲空間就有20％。」何世昌說：「至於北士科，我認為若是面河岸景觀的小坪數產品，今年底前成交價有機會挑戰單坪150萬元。」

到底輝達效應能持續多久？業界人士不諱言，仍要觀察政府如央行總裁楊金龍對於不動產業資金鬆綁態度，否則黃仁勳光環仍然無法扭轉整體房市盤整向下格局，但可以確定的是，輝達總部確實能帶動北士科周邊，甚至確立台北市未來發展重心的移轉。



更多鏡週刊報導

封面故事／輝達海外總部落腳北士科 北市北區地產行情看俏

輝達帶旺北士科／全球AI龍頭落腳士林 台北北區未來20年大翻轉

輝達帶旺北士科2／房價停滯3年多 北士科久旱逢甘霖建商估漲幅曝光