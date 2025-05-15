租金0元！恐怖房東招租「限女、學生亦可」：有親密關係免做家事

▲屋主自稱年老善良，因電梯大樓住家有雅房一間，想免費給合乎條件的住客。（翻攝自591）

圖文／鏡週刊

租屋詐騙時時有，這樣的房東你見過嗎？近日網友貼出一則591租屋內容，標題寫著「女單人房租金0元，詳內容」，看似好康卻暗藏玄機，眼尖民眾發現去年1月該房東就曾因租屋上新聞，還邀媒體去他家參觀，如今7旬老翁捲土重來，宣稱「屋主年老善良，無不良習性，電梯大樓住家有雅房一間，欲免費給合於條件的住客」，內容還寫著「如果有親密關係，家事工作則非必要」，令人看了不寒而慄。

陳姓屋主在591刊登廣告租屋，內容寫著「屋主年老善良，無不良習性，電梯大樓住家有雅房一間，欲免費給合於條件的住客，學生亦可，可如同家人共用家中公用空間與設備。屋主不是為了租金，而是為了與住客互助互利，住期長短皆可；居家環境寧靜，鳳山大東公園旁，生活機能很好，近捷運、公車轉運站、鳳山市中心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屋主在591刊登廣告租屋。（翻攝自591）

陳姓屋主要求，住客基本條件要是單身善良女性，60年次以後優先，學生亦可，須常態居住，身體健康，個性誠實負責、好相處，常態作息時間不能影響他人睡眠，沒有不良習性。有空時要幫忙一點簡單家事，如家的清理灰塵、洗衣，每週家事時間共約3小時，符合者才可入住，住金0元；如果有親密關係，家事工作則非必要；合理使用的情況下也不收水電費。合於條件者或欲知細節請聯絡。

▲屋主表示，如果有親密關係，家事工作則非必要。（翻攝自591）

疑似是該租屋廣告又在網路瘋傳，後來陳姓屋主今早把「如果有親密關係，家事工作則非必要」，修改為「住客入住後，家事工作可依雙方相處情況彈性調整，不是必要的續住條件。」不過仍惹來網友檢舉，目前591已下架該廣告。

▲陳姓屋主遭網友檢舉，於是把「如果有親密關係，家事工作則非必要」修改為「住客入住後，家事工作可依雙方相處情況彈性調整，不是必要的續住條件。」（翻攝自591）

普遍網友認為「限女的房子大家都要小心」、「所以屋主以為有學生會為了月租1000元的破雅房跟他發生親密關係？他是哪裡不對勁？」「住這破房子還要當炮友、傭人，糟蹋誰啊到底，阿伯不要出來害人，超級噁」；部分網友則打趣表示「馬上拿去火車站跟遊民說這個好消息」、「轉個念，把阿伯操史（死），這房子就是你的了。」

▲目前591已下架該廣告。（翻攝自591）



更多鏡週刊報導

「媽媽我知道是妳」苗可麗深夜曝蝴蝶繞父飛舞 感性發言惹網友鼻酸

小燕家族連環爆！黃子佼、陳大天都出事 名主持發聲：人設崩壞不是偶然

震憾！9寶媽駁亂倫片是AI 驚見「10歲女幫爸口愛」長女認罪不忘嗆聲