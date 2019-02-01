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新舊屋殺戮戰開始　顏炳立：自住客可以看房了！

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▲▼戴德梁行顏炳立。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

戴德梁行總經理顏炳立發布最新一季房地產觀點，內容指出房市盤整期今年就是落底年，房市殺戮市場已經開始，今年就是新舊屋相互廝殺的一年，想要購屋自住的人，「可以出來看房子了」！

顏炳立表示，2016年他曾公開發表房市將盤整四年、緩跌四年的看法，而今年將邁入落底年，進入盤整期第四年，仍存在著一大問題。他說，賣方仍然任性，習慣了輕鬆獲利的日子，但市況已經改變，因為要虧錢賣房，所以心不甘情不願的一直掙扎。

去年全國移轉棟數達到27萬多棟，比2017年增長5％左右，沒有過30萬戶，就仍然延續緩跌趨勢。顏炳立指出，房地產市場呈現的是空頭共識，各種曖昧模糊的市場行情訊息，經不起時間跟成交的考驗，時間證明市場真實變化，不必虛構任何的情節。

去年市場亮點是「台商回流」、「肥咖條款」，「美中貿易戰」使得中國大陸的台商資金撤回來台灣，造就土地衝量熱潮；但是主要幾個大城市價格和量皆沒有大增，反倒次級地區工業土地補漲了，相對漲幅高達一、兩倍，對市場而言有點炒作的意味。

豪宅市場也因為台商的回流，開始有自用的、家族用的及投資公司獲利的資金規劃，新購入的一些指標性豪宅；但由於預售房屋的價格破壞，直接傷到了新成屋，導致新成屋的價格調降，最後直接打到了中古屋。

2019年面臨美國、中國經濟上的衰退，影響到全球房市投資，造就了房市的殺戮市場。顏炳立指出這樣的結果，到底是「豬年豬會有豬瘟，還是豬會上吊？」無論如何，這些不利因素，將加速過去任性的賣方變成認命的賣方。

他表示，2019年是中古屋市場跟新成屋市場與預售屋市場相互廝殺的一年，仍然要走讓利、讓價、增量的格局。

2019年台灣的房市，「貓的市場不會有老虎的雄風」、「冷的市場不會有熱的產品」、「玉蘭花的行情不可能賣到玫瑰花的價格」。他認為現在就是買方市場，房市就是存在「價格」的問題，「結果在心裡、市場在手裡、決定在買方！」

房地產市場仍然呈現溫水煮青蛙，有的跳有的已經不跳了，台灣的房市已經不再適合投資了，對於仍擁有投資性標地的要認命拋出，他建議「別任性持有」。

顏炳立預測今年市場，「不會是一個亮的盤，而是一個撐」，要撐還是要殺的盤，過去獲利的日子應該及時看破，賣方要等待不如讓利換錢出場，今年利再讓、價再降，量溫和的放大，因為豬年要落底了，剛性自用的可以出來看房子了。

「2019年認虧的出場，自用的可以開心進場」，他提醒，對於還沒有反應落底的房價，仍然要不斷等待，存好錢等待；最後他期許，房地產有剛性自用最後需求，撐起一片市場榮景，並在即將到來的「金豬年」，預祝大家新年快樂、買房成功、發大財！

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