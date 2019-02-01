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蛋白區這樣挑　CP值大勝市區宅

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▲蛋白區能兼具交通便利與良好棟距，實住性佳。（圖／ETtoday資料照）

▲蛋白區能兼具交通便利與良好棟距，實住性佳。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／台中報導

買房挑地點是個大學問，而「正市區=好地段；城市外圍=地段差」這樣的觀念恐怕已經不合時宜了！專家指出，想要在蛋白區買到高CP值好宅，除了挑選自己喜愛的小環境之外，大環境更是馬虎不得。一般來說建議民眾可先鎖定蛋白區距離主要交通動線出入口5分鐘內範圍，或是共構站周邊的產品，就有機會能買到兼顧便利性與生活品質的理想好宅。

買房非市區不可？現實面恐不如想像中完美！不少民眾實際住進市區後才發現熱鬧的都市核心竟沒有想像中便利：如多棟距過窄造成通風採光不良、停車位難尋，甚至距離上班地點太遠每天飽受塞車之苦。專家指出，市區買房若挑錯地方，不僅無法好好享受都市便利，還可能反使生活品質下降；相對地，選對地點在都市外圍或是副都心，鄰近交通動線出入口反而能更快速與市區連結，而周邊綠地和大棟距的優勢則是市中心再多金錢都買不到的。

▲74號道為台中市主要的快速道路，有效縮短台中各區域的往返車程。（圖／ETtoday資料照）

▲74號道為台中市主要的快速道路，有效縮短台中各區域的往返車程。（圖／ETtoday資料照）

台中74號快速道路在通車後已經成為新一代的買房指標，整個環線大大縮短市區內聯絡速度，如以往太平到大里商圈走市區平面道路需要25~30分鐘的車程，在74道開通後現在只需要10~15分左右。

櫻花「青上森」為於太平新光重劃區立功路上，近74號快速道路，車程不用5分鐘即可上匝道，南來北往便利。此案規劃35~48坪，3~4房，每坪24~26萬元。此案緊鄰立文公園，為住戶帶來休閒及永久棟距的優勢；生活機能方面，區域內有店家林立的樹德路、樹孝商圈，生活採買也有全聯、楓康等生鮮超市滿足日常需求。

▲樹孝商圈的店面營業種類多元，舉凡五金賣場、診所、通訊行及各式小吃、餐飲店皆備。（圖／ETtoday資料照）

▲樹孝商圈的店面營業種類多元，舉凡五金賣場、診所、通訊行及各式小吃、餐飲店皆備。（圖／ETtoday資料照）

台北板橋、高雄新左營一帶早已有共構宅先例，絕佳的交通條件深受當地白領以及商務客層喜愛，而中台灣在今年底台中捷運綠線試營運後，烏日高鐵特區也將正式迎來第一個三鐵共構站。佳福建設在烏日區推出多案，年底再推「I幸福」挑戰捷運沿線各站最低單價。專案經理指出，此案的交通優勢不僅只有3鐵共構，更完整的說法是「一省(省道中山路)、二高(國道一號、國道三號)、三鐵(高鐵、台鐵、捷運)、三快(74號、生活圈4號、中投快速道)」，因此台中烏日特區更有所謂「九條通」的稱號。

產品部分「佳福i幸福」規劃2~4房， 27.7~40.09坪，每坪開價22~25萬。比起高鐵特區其他建案，此案是高鐵核心圈唯一3座公園的中心點，與各公園距離僅步行3分鐘，另建案本身就已包含近千坪綠地；室內格局規劃27~40坪，2~4房適合首購的格局和大小，內部挑高3.1至3.2米，且衛浴全部開窗，是首購型產品中相當難得的規格。
 

關鍵字：房產台中CP值購屋

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