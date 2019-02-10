豬年串聯淡海、高雄　營建署：力推兩大新市鎮

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▲淡海、高雄新市鎮將是營建署豬年發展重點區塊。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

豬年到來，內政部營建署為因應社經環境發展趨勢，將重點開發「淡海、高雄」兩大新市鎮，其中淡海以「交通」、「居住品質」為發展主軸，高雄除了引進人口外，也將以「招商」為重點項目。內政部營建署表示，今年將持續檢討2新市鎮土地使用分區管制要點、都市設計規範等，以利人口及產業之引進，並完成高雄新市鎮都市計畫圖重製專案通盤檢討之都委會小組審查作業程序。

另為促進2新市鎮後期發展區發展，淡海新市鎮除持續協調淡海輕軌運輸系統、淡江大橋等交通建設與引進相關產業外，將朝向交由新北市政府接續開發，高雄新市鎮亦已與高雄市政府協商確認合作開發分工細節，並研擬完成「修訂高雄新市鎮開發執行計畫（草案）」陳報行政院核定中。

高雄新市鎮為引入產業及人口進駐，目前刻正辦理高雄新市鎮第一期細部計畫產業專用區招商說明會；淡海及高雄新市鎮土地銷售部分，營建署表示，淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區面積約446.02公頃，截至107年底止，累計完成公共設施用地無償登記予新北市政府，面積約169.84公頃。

而高雄新市鎮第1期發展區開發面積約338.92公頃，截至107年底止，累計完成公共設施用地無償登記予高雄市政府，面積約73.56公頃。

淡海及高雄新市鎮108年未來展望，營建署指出，為強化淡海及高雄新市鎮產業發展特色，活化土地，回收開發經費，促進新市鎮開發，將積極辦理產業引進招商工作。

此外，將賡續補助交通部、新北市政府高雄市政府等相關單位，加速淡江大橋、淡海輕軌運輸系統高雄第二科學園聯外道路等交通的建設，辦理2新市鎮都市計畫土地使用分區管制及都市設計規範等檢討作業，以賦予淡海、高雄新市鎮加速發展契機，提高整體環境品質及後續開發潛能。

為強化新市鎮產業發展特色，促進新市鎮開發，營建署正在規劃橋仔頭糖廠及周邊土地為糖業文化園區，以推動文化資產活化再利用，此外，將結合新市鎮開發轉型，積極營造優良投資環境，為成功招商創造有利的條件。

未來將規劃淡海新市鎮捷運車站專用區、倉儲批發專用區及高雄新市鎮第1期發展區之產業專用區之招商計畫；有關淡海新市鎮公共工程建設部分，將配合第二階段環境影響評估作業進程，適時辦理「淡海新市鎮第二期發展區工程規劃」。