春節購屋看房術　房仲教你掌握8重點！

▲許多人會趁著連假看屋，郎美囡就提醒最好先掌握看屋8要點避免吃虧。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

今年高達九天的年假，許多購屋人都積極看屋，大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，很難找到十全十美的房子，也很難尋求百分之百符合需求、又符合預算的的房屋，但看屋的過程能事先了解到房子的特色或不足處，有助於篩選出喜好，也能先有心理準備房子買下來後，還需要多少預算來整修。以下提供8個看房重點，可作為看屋時必看的選項。

一、計算房屋面積坪數及單價：建商所計算房屋坪數，通常包括室內、陽台及公共設施面積，在購買房屋時應考慮公共設施及陽台所佔坪數的比例。而所謂私有面積包括室內、陽台及該層電梯間、樓梯間及走廊等分擔面積在內，所以私有面積並不等於自用面積。

二、房屋買賣標的應標示清楚：買賣契約中應註明土地坐落地段、地號、建築基地面積與持分比例或坪數，註明房屋是那一棟那一層，並影印賣方建造執照之配置圖、平面圖附於契約中。此外，銷售案場不一定就在建築基地上，買屋前務必到基地周邊了解附近狀況。

三、車位及其價格：由於電梯大樓通常都會規畫停車位，有建案要求買房務必要買至少一個車位，除此之外，有些建案在算房屋平均每坪價格時，可能會計入車位面積，讓房屋單價變低，建議注意單價以拆算車位為主。

四、建材及設備：購屋者應注意契約中是否有註明建材規格、廠牌、等級等事項，以防止賣方以劣質品充數，而在交屋時發生糾紛。建議若有保證設備品牌，合約中應註記品牌，且不要有「或同等級」字樣。

五、開工日期、完工期限及交屋日期：簽約時應詳細註明開工日期，以及完工期限與交屋日期，以保障自身的權益。

六、交屋保留款之付款規定：自備款之各期期款，賣方應依已完成之工程進度訂定之，而將房地總價之百分之五交屋保留款訂於交屋時。但如賣方未依已完成之工程進度定付款明細者，買方得於工程全部完工時一次支付。

七、稅費的負擔：房屋買賣契約書中應載明各種稅費由誰負擔，買賣房屋所應負擔的稅費包括土地增值稅、契稅、公證費、地價稅、房屋稅、印花稅、水電瓦斯接戶費、產權登記費及代書費等，除依法令規定（如契稅應由購屋者繳納及土地增值稅由出售人繳納）外，其餘稅費由誰負擔，應在契約中明訂，以免日後發生糾紛。

除此之外，建商所提供之定型化契約，應給予消費者至少五天的審閱期間，以瞭解契約條款之內容，且建商不得要求客戶須給付定金才提供契約書，了解並掌握以上原則後，就可以避免許多糾紛、維護自身權益。