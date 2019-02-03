ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

春節購屋看房術　房仲教你掌握8重點！

ETtoday新聞雲

▲▼建案廣告看板。（圖／記者陳韋帆攝）

▲許多人會趁著連假看屋，郎美囡就提醒最好先掌握看屋8要點避免吃虧。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

今年高達九天的年假，許多購屋人都積極看屋，大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，很難找到十全十美的房子，也很難尋求百分之百符合需求、又符合預算的的房屋，但看屋的過程能事先了解到房子的特色或不足處，有助於篩選出喜好，也能先有心理準備房子買下來後，還需要多少預算來整修。以下提供8個看房重點，可作為看屋時必看的選項。

一、計算房屋面積坪數及單價：建商所計算房屋坪數，通常包括室內、陽台及公共設施面積，在購買房屋時應考慮公共設施及陽台所佔坪數的比例。而所謂私有面積包括室內、陽台及該層電梯間、樓梯間及走廊等分擔面積在內，所以私有面積並不等於自用面積。

二、房屋買賣標的應標示清楚：買賣契約中應註明土地坐落地段、地號、建築基地面積與持分比例或坪數，註明房屋是那一棟那一層，並影印賣方建造執照之配置圖、平面圖附於契約中。此外，銷售案場不一定就在建築基地上，買屋前務必到基地周邊了解附近狀況。

三、車位及其價格：由於電梯大樓通常都會規畫停車位，有建案要求買房務必要買至少一個車位，除此之外，有些建案在算房屋平均每坪價格時，可能會計入車位面積，讓房屋單價變低，建議注意單價以拆算車位為主。

四、建材及設備：購屋者應注意契約中是否有註明建材規格、廠牌、等級等事項，以防止賣方以劣質品充數，而在交屋時發生糾紛。建議若有保證設備品牌，合約中應註記品牌，且不要有「或同等級」字樣。

五、開工日期、完工期限及交屋日期：簽約時應詳細註明開工日期，以及完工期限與交屋日期，以保障自身的權益。

六、交屋保留款之付款規定：自備款之各期期款，賣方應依已完成之工程進度訂定之，而將房地總價之百分之五交屋保留款訂於交屋時。但如賣方未依已完成之工程進度定付款明細者，買方得於工程全部完工時一次支付。

七、稅費的負擔：房屋買賣契約書中應載明各種稅費由誰負擔，買賣房屋所應負擔的稅費包括土地增值稅、契稅、公證費、地價稅、房屋稅、印花稅、水電瓦斯接戶費、產權登記費及代書費等，除依法令規定（如契稅應由購屋者繳納及土地增值稅由出售人繳納）外，其餘稅費由誰負擔，應在契約中明訂，以免日後發生糾紛。

除此之外，建商所提供之定型化契約，應給予消費者至少五天的審閱期間，以瞭解契約條款之內容，且建商不得要求客戶須給付定金才提供契約書，了解並掌握以上原則後，就可以避免許多糾紛、維護自身權益。

關鍵字：購屋買屋房仲大家房屋郎美囡契約預售合約審閱期春節

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3866

40年老字號永福樓熄燈　徐佳馨嘆「說永遠太遙遠」

台北老字號餐廳「永福樓」在農曆年前驚傳熄燈，外界盛傳「租金太高」導致營運困難，但從事房仲業多年的徐佳馨卻認為，租金只是其中一個理由。徐佳馨分析，消費習慣改變、百貨商場插旗、經營成本增加，才能更完整的解..

1月31日 14:15

//cdn2.ettoday.net/images/3876

全台1年法拍8件　韓風能抗飯店寒風？

全台灣自2017年至今，共法拍了8個飯店。寬頻房訊發言人徐華辰表示，近年陸客大幅減少，導致去年許多飯店經營困難，即使韓國瑜捲起一片「拚經濟」熱潮，但能延燒多久仍有待觀察。

1月31日 14:00

//cdn2.ettoday.net/images/3875

北台灣建案爆量9成　何世昌：恐消化不良鬧脹氣！

根據住展雜誌統計，北台灣去年Q4銷售中新成屋、預售屋建案數量達1,480個，較前季增加48個、季增幅約3％，再創歷史新高，且連續三季刷新新高紀錄。若與2017年Q4相比，則增加137個、年增幅大增逾1..

1月31日 13:11

//cdn2.ettoday.net/images/3875

買房選「攔腰煞」俗1成　國產署標售17戶破億豪宅

台北市市民大道豪宅「明日博」公開標售，根據國產署公告，此次標售數量共17戶、每戶總價都破億元。該大樓有分面臨高架橋、北科大校園兩方向門戶，開標底價卻僅便宜2％，是否將影響投標結果？大家房屋企研室主任郎..

1月31日 12:24

//cdn2.ettoday.net/images/3285

直擊北市第一凶宅　「錦新大樓」驚見百人牌位

錦新大樓再1996年因為餐廳火警，之後又陸續跳樓、情侶殉情等社會事件傳出 ，統計33年共死了24個人，赫然成為「北市第一凶宅」，而本刊記者進入大樓，竟直擊百餘人牌位，嚇得攝影記者連忙倒退兩步，但根據..

1月30日 17:03

//cdn2.ettoday.net/images/3873

士林紙業大樓成旅館　「漫步1948」奪北市老屋新生金獎

臺北市都市更新處主辦的第18屆台北老屋新生大獎，搶在過年前於1月29日舉辦頒獎典禮，一共頒出5大獎項：住宅類銀獎「士林王宅 Residence Wang」、非住宅類金獎「漫步1948」、銀獎「豐仁藥局..

1月30日 14:20

//cdn2.ettoday.net/images/3873

新成屋房價漲幅2.44％　新北地王卻不升反跌！

新北市公布最新一季房價統計，其中針對新成屋指數、捷運沿線部分，可發現近一年新成屋房價有微幅上漲趨勢。地政局統計，107年第3季價格指數較第2季上漲2.44％，且北大特區房市熱絡，已有小幅上漲趨勢，但新..

1月30日 13:59

//cdn2.ettoday.net/images/3858

新北汐止、淡水房價曾大漲約4成　地政局：跌幅也最大！

新北市政府地政局公布最新一季住宅價格指數，此次地政局不再以行政區域分別，以「地理位置、房價水準」重新定位。地政局表示，此次統計以「地理位置相連、房價水準相近」之單一或複數行政區，目前共編有板橋土城、中..

1月30日 13:35

//cdn2.ettoday.net/images/3872

北市最親民房價20區　地政局：最低每坪38萬起

台北市地政局今（30）日公布2018年全年房價以及熱門路段TOP40「2017 VS 2018」比較表。地政局表示，全市共有20個50萬以下區域，而熱門路段TOP40可以讓市民輕鬆了解近2年變化。

1月30日 13:03

//cdn2.ettoday.net/images/3872

豬年玩「大富翁」看房價、租金　北市府推新春桌

年節將至，台北市政府地政局推出2018年新春桌遊，只要從玩「大富翁」桌遊就可以了解2018年北市各區房價、租金變化；地政局表示，過去三年推出相同型態桌遊，反應都相當熱烈，此次更整理出買賣、租賃交易前4..

1月30日 12:19

相關新聞

春節出遊北海岸　金山警交通疏導

1分鐘挑戰花光450萬　她爽買這些

春節連假次日「5地雷路段」 曝光！

警政署長陳家欽　親臨金山分局

盧秀燕700米年貨大街發1688份小紅包

讀者迴響

熱門新聞

春節購屋看房術　房仲傳授8重點..

顏炳立：新舊屋殺戮戰　可以看房..

升息是個假議題　專家教你這樣看

家就住在公園裡！建蔽率低僅有2..

桃園八德最高CP值　「合雄M」..

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

命理界阿湯哥　傳授3大招財法

書桌如何擺？　專家：避免7禁忌

一張圖秒懂　房屋不同坐向有什麼..

北市第一凶宅　驚見百人牌位

最新新聞更多

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

入主竹北興時代！每坪2字頭

深V水岸第一排　網美秘境景觀宅

別讓貧窮限制想像！林口A7自住..

房產投資高手任達華來台　分享檳..

允將大心 千萬元買東區3房加..

南港輪胎世界明珠開發案都審過關..

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公..

2018家戶購屋比緩增　土地熱..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366