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1萬房租「像地牢」！外國人住北市嫌貴　網悲幫QQ：不是只有我們買不起房子

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▲老外在台北生活，分享租屋經驗！（圖／太報 Tai Sounds feat. B.C. & Lowy授權提供，下同）

網搜小組／綜合報導

「我住台灣，我只要一想到在台北買房，就覺得這個夢想很遙遠！」知名臉書粉絲團「B.C. & Lowy」最近分享一段外國人看台灣低薪高房價的影片，不少年輕人選擇在台租屋，卻認為北市租金貴森森，甚至覺得小窩如同地牢，引發網友關注。

主持人David走上街頭，詢問來自美國、德國、法國、比利時、尼加拉瓜、蒙古、芬蘭等外國人，幾乎一至都認為在台北租屋很貴，其中來自芬蘭的型男忍不住抱怨，以台北的物價來說，租金算昂貴，「我每個月租金要一萬新台幣，屋況沒有很好，有點像地牢！」另一位蒙古正妹則無奈表示，「台北市租金太貴了，新北我覺得還能接受。」

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▲▼1萬房租「像地牢」！外國人住北市嫌貴　網悲幫QQ：不是只有我們買不起房（圖／粉絲團B.C. & Lowy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼1萬房租「像地牢」！外國人住北市嫌貴　網悲幫QQ：不是只有我們買不起房（圖／粉絲團B.C. & Lowy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

根據一份2018數據統計，台北市房價收入比例高達15倍，等於不吃不喝15年才能買到一個窩，不少外國人聽聞都想當錯愕，也精闢點出問題點，來自波多黎各的女子認為，「我覺得政府並沒有幫助年輕人成家，有種年輕人被放生的感覺」；而來自美國男子則直呼「台灣薪資成長牛步，但房價卻越來越高，如果台灣想要留住年輕人才，就得有所改變！」

一名比利時男子也提出解決的方法，部分房東手上有閒置的房子，卻寧願不出租，他認為，政府可祭出嚴厲懲罰，像是很重的空屋稅，或許就可降低租金。至於是否想買房，受訪者幾乎一面倒回應買不起的窘境，一名德國男子甚至自我解嘲，「我可能要工作到120歲才能退休」，卻有人也深怕買屋後，未來20至30年要被房貸綁死。

▲▼1萬房租「像地牢」！外國人住北市嫌貴　網悲幫QQ：不是只有我們買不起房（圖／粉絲團B.C. & Lowy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

網友看完影片後，紛紛回應「這樣叫地牢，那香港叫什麼呢？」、「應該是不吃不喝30至40年，才有可能買到房子，而且是爛房子」、「看完有點欣慰…原來不是只有我們買不起房子，很多國家的年輕人都面對這樣的問題」、「世界都一樣」、「香港人笑而不語，絕望到說不出話」、「來香港，可以睡籠子」。

對此，信義房屋專案經理曾敬德表示，若比較亞洲先進國家，台灣的租金其實算便宜，最貴是香港，他建議租屋族，要先考量自己的預算，再去尋找適當的房子承租。

授權來源：【#老外不議外 EP.3：外國人看台灣低薪高房價】｜太報 Tai Sounds feat. B.C. & Lowy

關鍵字：外國人租金租屋地牢買房

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