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台開花蓮蓋房也造鎮　新天堂樂園春節創50萬人次觀光潮

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▲▼台開新樂園天堂。（圖／台開提供）

▲台創新樂園天堂春節期間吸引50萬人次觀光人潮。（圖／台開提供）

記者陳韋帆／台北報導

台灣土地開發公司（2842）在花蓮打造洄瀾灣特區，除了規劃可銷售637戶、總銷150餘億元的「花蓮日出山莊」外，也造鎮、造景點吸觀光，繼日前成功吸引人潮的「貨櫃屋星巴克」後，根據台開統計，春節年前開幕的「台創花蓮新天堂樂園」也成功春節9天連假吸引50萬觀光人次，成為新人氣焦點。

台開在所打造的「新天堂樂園」中，有天使打卡拍照、溜滑梯、「Hyper Power 極動2019」重機超跑展、SUPREME經典館、影城、以及日前開幕的「貨櫃星巴克」。

根據台開統計，春節9天假期，2／2假期第一天開始到2／4大年除夕，平均每天4萬多人次，其中2／7大年初三當天中午12點多就湧進1.3 萬多人，當天達6.2萬多人創單日新高，整個9天連假新天堂樂園人潮預估上看50萬人次，已成花蓮超人氣新景點。

除了重機超跑展之人潮外，溜滑梯、天使、樹蛙大受歡迎，全球最高室內雙螺旋親子溜滑梯整天湧現排隊人潮，春節期間每日約1,000人次遊玩，開幕迄今累積已近2萬人次，有來自雲林、桃園、高雄的觀光客專程來溜滑梯，直呼太刺激太過癮，最高紀錄有人連溜7次。

影城人潮也是滿滿滿!春節期間看電影破1萬人次，新天堂樂園會員春節期間已超過5,000人申請加入，有近3,000人簽署加入全球天使志工行列，我愛花蓮(I Love HL)天使翅膀、象徵花蓮乾淨空氣的大樹蛙在一樓入口廣場，也是排隊拍照打卡人氣點。每天自台北現做空運來花蓮的只麥麵包，下午2點前就全部銷售一空。

在一樓中庭獨家超人氣機台—「VR雷霆戰艦」，全台灣只有兩台，其中一台就在花蓮，外觀酷炫的深色機甲結合酷炫燈光，是最夯的動感模擬互動VR主題體驗機，戴上VR眼鏡全視野身歷其境之無死角遊戲，坐上5D的動感座椅跟隨劇情擺動，吸引全家大小滿場尖叫聲!同時 VR LIVE電競對戰相當受到年輕人歡迎。

台開表示，今年農曆春節期間，花蓮住宿一房難求，民宿平日1500～2000左右，到過年假期翻漲2～3倍，飯店更是早就客滿。計程車生意更是好到不行，有些運匠朋友一天生意好到可以跑20多趟以上，同時新天堂樂園與貨櫃星巴克已成為與花蓮計程車司機的通關密語，現在在花蓮搭計程車，運匠們多數已知道這花蓮新景點，並表示很多觀光客指名貨櫃星巴克拍照，要不就說要去溜最高溜滑梯。

另外，台開集團在新埔雲夢山丘園區舉辦之「花鳥溫泉季」，2／6大年初二活動第一天即湧入2.5萬多人次，之後假期每天平均超過2萬人進園區走百佛道上玄亭龍頭觀景台、賞茶花蘭花、雲水觀擲茭上香祈福、泡腳溫泉等。

在台開集團金門風獅爺商店街福德祠發財金活動，自大年初一到初四參加人數1,756人，累計發放金額315,110元，大年初五開工迎財神，預估整個擲茭發財金活動有近2,500人，發財金累積發放可近40萬元。金門風獅爺商店街九天春節假期人潮超過3萬人。

▼台開集團各園區春節人潮統計。（資料提供／台開　製圖／陳韋帆）

▲▼台開新樂園天堂。（圖／台開提供）

關鍵字：台開2842花蓮洄瀾灣新天堂樂園2842貨櫃星巴克打卡日出山莊金門風獅爺商店街花鳥溫泉季

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