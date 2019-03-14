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台創「樂多坊」鏟出花蓮未來！　建商轉投資旅館再＋1

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▲▼台創「樂多坊（Fun House）」。（圖／台開提供）

▲台創「樂多坊（Fun House）」未來模擬圖。（圖／台開提供）

記者陳韋帆／花蓮報導

建商轉投資旅館多角化經營頻傳，繼國泰建設、皇翔建設、大陸建設、皇鼎、力麒、志嘉等開發商後，台開（2841）所投資的台創「樂多坊（Fun House）」也在今（14）日開工。台開集團董事長邱復生表示，蘇花改通車只剩302天，開通後將翻轉花蓮；台開以積木為概念打造時尚、科技、AI智慧、藝術設計之多功能旅館，為蘇花改通車後湧進的人潮做好準備。

蘇花改預定明年2020年1月10日全線通車，看好蘇花改通車後湧進人潮，台開集團新天堂樂園第二期工程今日正式動工，舉行新天堂樂園「樂多坊（Fun House）旅館」之開工典禮，打造以AIoT智慧物聯網管理的全新旅館。

▲▼台創「樂多坊（Fun House）」。（圖／台開提供）

▲台開董事長邱復生與花蓮縣長徐榛蔚共同舉行動土典禮。（圖／台開提供）

台開集團董事長邱復生表示，新天堂樂園樂多坊旅館的開工，應用3,675個3米立方模組（3 米ｘ3米ｘ3米）積木概念打造而成，不敢說是全世界第一，但是一定是全世界挑戰，希望把觀光客留在花蓮，讓花蓮不是中途站，讓未來入住樂多坊貴賓也可以看到洄瀾灣無敵海景，也讓今天開工鏟土「一鏟、一鏟，鏟出花蓮的未來」

邱復生指出，花蓮新天堂樂園已向美國版權方提出申請，將爭取到花蓮為台灣第一站，計劃今年七月率先舉行太空人NASA＆Snoopy科學教育系列活動，並於7月20日人類登陸月球的50周年紀念當天，舉行擴大慶祝活動。

花蓮縣長徐榛蔚致詞表示，樂多坊旅館結合飯店、科技、時尚、藝術等設計元素真是非常不簡單，花蓮今年明年還有很多飯店接續開幕或興建，讓花蓮以觀光立縣，啟動所有產業，所有觀光，讓無煙囪產業在台灣與國際立足發光。

「樂多坊（Fun House）旅館」為集時尚、科技、AI智慧、藝術設計之多功能旅館，採積木旅館概念設計，將平方變立方，共有3,675個3米立方模組（3 米x3米x3米）打造而成，採SC鋼構，房間數預定為700間，目前正積極尋求與國際知名企業聯名合作，讓積木旅館更有特色，預定後年2021年元旦完工。佔地10489.02平方米（約3,173坪），總樓板面積41,754.9平方米（約12,630坪），地下一層，地上10層，樓高近50公尺。

花蓮新天堂樂園已開始招商，已有60多家企業廠商有意願進駐，包括NIKE、多家潮牌商店、Premier Outlet、國寶級文創商品即將進駐；另外，「新天堂貨櫃市集」也計畫開始招商，有100個單位，大貨櫃18坪，小貨櫃9坪，且將登廣告開始招商，台開表示，歡迎大家到花蓮創業。

新天堂樂園「樂多坊旅館」集結涵括時尚、娛樂、親子、寵物等各類主題房間旅館，在這裡可以享有時尚娛樂，玩電子線上遊戲、唱KTV，更可以將寵物帶來，為貓狗梳洗玩樂，在3樓有專屬寵物的中庭花園；在2樓更有專屬親子空間的露台中庭，親子娛樂設施可盡情玩樂。

「樂多坊」（Fun House）旅館，一樓有商店、宴會廳與可容納2000多位觀眾的中庭表演空間，二樓有餐廳、商店與專屬親子設施露台中庭，三樓有專屬寵物的中庭戶外花園，3~10樓為旅館房間，可欣賞花蓮洄瀾灣海景，為一經濟型旅館，另有按摩、SPA、KTV、電競等附屬設施，鄰近之跳水台也可是附屬娛樂設施。特別一提的是SPA採花蓮特有之海洋深層水。

自貨櫃星巴克到積木概念旅館，均是以時尚概念設計，大家看到貨櫃星巴克就知道是時尚也代表循環經濟。樂多坊旅館外觀設計強調極簡風，重視服務功能，進旅館本身就是時尚，同步享AIoT智慧科技服務。

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