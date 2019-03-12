ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

潤隆現金股利衝8元　興富發合併營收442億元創歷史新高

ETtoday新聞雲

▲▼潤隆建設近四年現金股利分派情形。（圖／興富發提供）

▲潤隆建設許多建案剛推出就出現熱銷潮。（圖／興富發提供）

記者陳韋帆／台北報導

興富發集團（2542）與旗下潤隆建設（1808）2018年合併營收衝上442.04億元創下歷史新高。興富發集團表示，受惠潤隆建設去年完工交屋入帳，全年營收高達138.45億元，稅後純益大賺21.86億元，EPS衝到8.11元，營收與EPS雙雙寫下歷史新高紀錄。潤隆累計發放現金股利已超過56億元，3月8日董事會更決議107年度現金股利配發8元。

興富發集團指出，潤隆營收穩定原因來自專攻「首購市場」。興富發建設著重長期爆發力，而潤隆建設則是要讓股東每年收現金，所以在推案策略及銷售策略方面，亦有其差異化。

首購是興富發集團的拿手項目，興富發解釋，假設有10,000坪可蓋，豪宅只要100戶，但小坪數就要400戶，這樣的量體需要高度專業與經驗，潤隆建設所規劃的建案不僅公設豐富，再搭配付款輕鬆，鼓勵年輕人勇敢買房，每每造成當地市場熱銷話題。

潤隆建案2018年推出的台中「潤隆」、高雄「悦誠」銷售均已破9成；高雄「文化潤隆」2～3房鎖定文化中心生活圈，銷售已超過6成；2019年為呼應市場及客戶需求，持續推出首購案。

另外，台南市政特區年度新案「真愛No.2潤隆」主打新光三越生活圈，室內有多達20項公設與五星級飯店物管服務，規畫為24至35坪、2至3房的產品，主打總價399萬起，2月底公開至今已突破3成。

新竹部分，新竹關埔重劃區「竹科潤隆」百億大案將在3月登場，鎖定竹科新貴，588萬起買2房，興富發表示，目前現場預約狀況相當熱烈，預期2019年將創熱銷成績。

日前興富發集團總裁鄭欽天發下的豪語「10年再賺1,000億」，目前已經啟動，10年倍增計劃，該集團指出，包括商場、餐飲、飯店等多元新事業，資產要翻倍、品牌要遍地開花！

興富發說，集團將近40年在工程技術、市場判斷、設計規劃方面的know－how跟經驗值，是無法被隨意取代的，而且更要以此來獲得客戶的信任，目標是未來10年，要再賺1,000億!

▼潤隆建設近四年現金股利分派情形。（圖／興富發提供）

▲▼潤隆建設近四年現金股利分派情形。（圖／興富發提供）

關鍵字：興富發2542鄭欽天潤隆1808股利股息股票建案房市悦誠文化潤隆真愛No.2潤隆竹科潤隆

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3949

主打CP值日租2千住房率衝88％　建商轉蓋酒店爽賺租金

新北市新莊區「驛德世紀酒店」今（11）日正式開幕，座落在新莊輔大商圈。驛德世紀酒店總經理鍾宗益表示，此次易德建設轉投資新莊輔大商圈設置酒店，除了看好該商圈未來發展外，也期許能夠為新莊帶來更多的觀光人潮..

19小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3828

亞洲境外投資不動產　最受青睞城市「倫敦、香港、上海」

CBRE 世邦魏理仕發佈「2018年亞洲投資者境外不動產投資數據」顯示，由於中國大陸投資者（以下稱中資）當前以資產組合再平衡（rebalance）為主要投資策略，使亞洲資本的境外不動產投資總額明顯下降..

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3660

製造業資產季增25％　桃園、新竹「工業用」不動產正熱

根據最新一季經濟部製造業投資及營運統計，去年第3季製造業國內固定資產增購季增25.5％，年增24.3％。仲量聯行表示，電子零組件業部分，許多大型投資計畫持續擴建廠房及購置機器設備，為主要貢獻來源，相關..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3628

內湖3億土地恐萬年流標　歌仔戲名伶捲女婿糾紛資產遭法拍

一代名伶歌仔戲演員王金櫻破億土地遭法拍、今（11）日進行一拍，王金櫻去年才傳出因女婿捲入詐騙風波，根據司法院公告，該案位於內湖區面積高達萬坪、一拍底價3億1千758萬元。寬頻房訊發言人徐華辰表示，流標..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3948

「205坪露台高空婚禮」正式開幕　國泰攜手萬豪打造萬怡酒店

國泰建設（2501）攜手萬豪酒店集團打造的「台北國泰萬怡酒店」今日正式開幕，為國泰飯店觀光事業旗下第一個國際酒店，主打「14樓高超大風景露臺」，為國泰首次打開。國泰表示，此次推出結合辦公及酒店旅宿的複..

3月11日 11:34

//cdn2.ettoday.net/images/3906

張金鶚買房學到兩堂課　章定煊：租VS買、投資VS自住

前台北市長張金鶚購買4千萬房子，但因為過去長年看空房市，引起業界頻繁討論。景文科技大學財務金融系副教授章定煊則認為，張金鶚買屋讓他獲得兩大啟示，一、租不如買　二、投資不如自住。

3月10日 09:00

//cdn2.ettoday.net/images/3944

勤美集團金豬年推案上看200億　草悟道勤美之森4月底推出

勤美集團（1532）旗下璞真建設今（8）日宣布建案「碧湖畔」已銷售6成消息，同時也宣布今年總推案量上看200億元。璞真建設總經理汪家玗表示，近年集團不僅蓋屋，也勤做公益，以此次台中草悟道百億投資案為例..

3月8日 18:16

//cdn2.ettoday.net/images/3583

士北科公宅36戶開放學生宿舍0申請　與其他公宅聯合招租

台北市5處公宅舉辦聯合招租，此次招租的為洲美公宅（原士北科公宅）、行天宮、萬隆站、敦煌、新興市場。洲美公宅部分原訂其中36戶作為學生宿舍使用，但無學校申請，都發局表示，市府決定回歸公宅使用。

3月8日 16:29

//cdn2.ettoday.net/images/3817

跌破60萬還是有點貴！　蕭敬騰社區「森之丘」再標售

臺北市政府都市發展局管再次標售南港「森之丘」，該戶為7樓、標售底價4,131萬餘元、77.81坪（配有1個平面坡道停車位）。根據市府公開招標資料，第一次標售價格約4,590萬，此次已是第二次標售，降價..

3月8日 12:42

//cdn2.ettoday.net/images/3942

無殼蝸牛教授 ：買房想在家中斷氣！

景文科技大學財務金融系副教授章定煊曾發表一篇文章，內容表示看空房市、不代表他不買房，近日又因前台北市副市長張金鶚買了4,000萬房遭業界議論而有所感觸。章定煊表示，沒有一個房東會租屋給即將斷氣的人，自..

3月8日 11:56

相關新聞

台塑化公告股利4.8元　加大美國投資1.5億美元

建商轉蓋酒店　住房率88％爽賺租金

華南金股利　上看1.1元

台新金前2月獲利增27%　今年現金股利維持穩定

亞洲境外投資不動產　倫敦第一

讀者迴響

熱門新聞

新莊副都心「只住他1人」專家5..

高雄可利亞博愛店　租約到期熄燈

韓國瑜爭取開放陸資買房　徐國勇..

農地炒作變「金地」　全台六萬違..

新店人嗨起來！　IKEA新店開..

讓利回溫　房價修正1字頭可買青..

中古屋主笑了！　玉上園屋主轉手..

大陸千禧世代瘋線上海外置產

韓流發威2句話救商圈　高雄三區..

板橋難逃「大跌潮」　豪宅屋主轉..

最新新聞更多

潤隆現金股利衝8元　集團營收創..

租客買這一張　免房契求自保

歌仔戲名伶　內湖3億土地遭法拍

國泰攜手萬豪　萬怡酒店正式開幕

房屋......漏說　住火險恐..

張金鶚買房　章定煊：獲得兩個啟..

張金鶚嗆：4000萬買房哪算豪..

嘉泉建設倒閉連三案　「信託」出..

勤美集團金豬年推案　總銷上看2..

北市5處公宅　辦理聯合招租

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366