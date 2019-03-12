潤隆現金股利衝8元　興富發合併營收442億元創歷史新高

▲潤隆建設許多建案剛推出就出現熱銷潮。（圖／興富發提供）

記者陳韋帆／台北報導

興富發集團（2542）與旗下潤隆建設（1808）2018年合併營收衝上442.04億元創下歷史新高。興富發集團表示，受惠潤隆建設去年完工交屋入帳，全年營收高達138.45億元，稅後純益大賺21.86億元，EPS衝到8.11元，營收與EPS雙雙寫下歷史新高紀錄。潤隆累計發放現金股利已超過56億元，3月8日董事會更決議107年度現金股利配發8元。

興富發集團指出，潤隆營收穩定原因來自專攻「首購市場」。興富發建設著重長期爆發力，而潤隆建設則是要讓股東每年收現金，所以在推案策略及銷售策略方面，亦有其差異化。

首購是興富發集團的拿手項目，興富發解釋，假設有10,000坪可蓋，豪宅只要100戶，但小坪數就要400戶，這樣的量體需要高度專業與經驗，潤隆建設所規劃的建案不僅公設豐富，再搭配付款輕鬆，鼓勵年輕人勇敢買房，每每造成當地市場熱銷話題。

潤隆建案2018年推出的台中「潤隆」、高雄「悦誠」銷售均已破9成；高雄「文化潤隆」2～3房鎖定文化中心生活圈，銷售已超過6成；2019年為呼應市場及客戶需求，持續推出首購案。

另外，台南市政特區年度新案「真愛No.2潤隆」主打新光三越生活圈，室內有多達20項公設與五星級飯店物管服務，規畫為24至35坪、2至3房的產品，主打總價399萬起，2月底公開至今已突破3成。

新竹部分，新竹關埔重劃區「竹科潤隆」百億大案將在3月登場，鎖定竹科新貴，588萬起買2房，興富發表示，目前現場預約狀況相當熱烈，預期2019年將創熱銷成績。

日前興富發集團總裁鄭欽天發下的豪語「10年再賺1,000億」，目前已經啟動，10年倍增計劃，該集團指出，包括商場、餐飲、飯店等多元新事業，資產要翻倍、品牌要遍地開花！

興富發說，集團將近40年在工程技術、市場判斷、設計規劃方面的know－how跟經驗值，是無法被隨意取代的，而且更要以此來獲得客戶的信任，目標是未來10年，要再賺1,000億!

▼潤隆建設近四年現金股利分派情形。（圖／興富發提供）